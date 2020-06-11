Аслан Бжания: важно, чтобы Договор о союзничестве с Россией, на котором стоят подписи президентов, реализовался

Президент Абхазии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия и начальником Пограничного управления ФСБ РФ в РА.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, начальником Пограничного управления ФСБ РФ в РА, генерал-майором Алексеем Трубецким, а также командиром 7-й российской военной базы, полковником Олегом Сеньковым, представителем МВД РФ в РА Станиславом Апсава, советниками Посольства РФ в РА Александром Опариным и Владиславом Нечипоренко обсудил двустороннее взаимодействие в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Во встрече принял участие руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа.



Открывая встречу, Президент подчеркнул, что с учетом дружественного характера взаимоотношений, считает необходимым поддерживать тесные контакты с представителями Российского государства. «На следующей неделе у меня рабочая поездка в Москву, обусловленная тем, что мы отмечаем большую дату, связанную с Победой в Великой Отечественной войне. И перед тем, как выехать в Москву, я хотел лично с вами обсудить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества», - сказал Глава государства.



Аслан Бжания отметил, что хотел бы вернуться к отдельным положениям Договора, который был подписан в ноябре 2014 года, и подвести итог сотрудничества: «Этому Договору более 6 лет, многие мероприятия уже реализованы, а некоторые не удалось реализовать. Считаю важным понять, почему и по какой причине? Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс межгосударственным отношениям, и развитие положений этого Договора очень важно для граждан Абхазии и России».



Со своей стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации выразил признательность за встречу. «Мы открыты и готовы к обсуждению любых вопросов с руководством дружественной и братской республики для Росийской Федерации, включая Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Как Посол РФ, хочу отметить, что в части реализации его внешнеполитических инициатив Договор выполняется без особых проблем и в полном объеме. Это, прежде всего, Меморандум, подписанный министерствами иностранных дел РФ и РА. Надеюсь, что и в части обороны и безопасности, социально-экономического содействия и развития совместными усилиями все положения будут выполняться», - подчеркнул Двинянин.



Аслан Бжания обратил внимание сторон на 5 статью Договора: «Формирование общего пространства обороны и безопасности предполагает создание объединенной групировки войск для охраны государственной границы. Объединенная групировка войск создана, но есть вопросы, которые до конца не доведены, по материально-техническому обеспечению, унификации стандартов». При этом Аслан Бжания поинтересовался, есть ли нерешенные вопросы по несению совместной службы по охране государственной границы? «Для нас очень важно, чтобы Договор, на котором стоят подписи президентов, реализовался», - подчеркнул Глава государства. Также, на встрече Президент Абхазии и представители российской стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.