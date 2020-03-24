APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
23:18, 28 Марта 2020 148
20:00, 28 Марта 2020 80
18:39, 28 Марта 2020 329
15:48, 28 Марта 2020 699
11:16, 28 Марта 2020 448
20:17, 27 Марта 2020 1381
19:33, 27 Марта 2020 1188
18:04, 27 Марта 2020 1077
14:53, 27 Марта 2020 1683
14:29, 27 Марта 2020 1261
14:04, 27 Марта 2020 922
13:33, 27 Марта 2020 1017
20:20, 26 Марта 2020 1434
17:59, 26 Марта 2020 1092
17:57, 26 Марта 2020 1196
15:19, 26 Марта 2020 988
14:51, 26 Марта 2020 860
12:16, 26 Марта 2020 931
12:11, 26 Марта 2020 1200
11:56, 26 Марта 2020 889
18:45, 25 Марта 2020 1407
17:48, 25 Марта 2020 1661
16:19, 25 Марта 2020 1537
15:30, 25 Марта 2020 962
15:28, 25 Марта 2020 1032

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания: самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о близких

Аслан Бжания: самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о близких

60
20:00, 28 Марта 2020
Аслан Бжания: самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о близких
Избранный Президент обратился к гражданам Абхазии.

Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Избранный Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу и призвал осознать серьезность пандемии.

Бжания подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация обязывает предпринять максимальные меры безопасности.

«Надо работать на упреждение ситуации. Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого – беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска», – сказал избранный Президент РА.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика