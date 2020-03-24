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Аслан Бжания: самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о близких
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20:00, 28 Марта 2020
Избранный Президент обратился к гражданам Абхазии.
Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Избранный Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу и призвал осознать серьезность пандемии.
Бжания подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация обязывает предпринять максимальные меры безопасности.
«Надо работать на упреждение ситуации. Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого – беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска», – сказал избранный Президент РА.
Сухум. 28 марта. Апсныпресс. Избранный Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу и призвал осознать серьезность пандемии.
Бжания подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация обязывает предпринять максимальные меры безопасности.
«Надо работать на упреждение ситуации. Мир столкнулся с большим испытанием. Осознавайте всю серьезность происходящего. От ваших действий зависит многое. Задача каждого – беречь себя и своих близких. Только если каждый проявит ответственность, мы пройдем этот сложный этап без потерь для нации. Самоизоляция не соответствует нашему характеру, но сегодня тот случай, когда мы просто обязаны думать о наших близких. Наши старшие находятся в особой зоне риска», – сказал избранный Президент РА.
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