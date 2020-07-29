Аслан Бжания: «Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии»

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу.



Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу.



Глава государства просит соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.



Текст обращения гласит:



"Ажәлар шәхаҵкы!



Дорогие соотечественники!



Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.



Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.



Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.

Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.



Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное - сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!



Благодарю за понимание!"

