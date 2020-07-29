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Аслан Бжания: «Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии»

244
13:36, 29 Июля 2020
Аслан Бжания: «Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии»
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент  Аслан Бжания выступил с обращением к народу.

Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент  Аслан Бжания выступил с обращением к народу.

Глава государства  просит соотечественников  проявить терпение, подумать о здоровье  старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать  врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.

Текст обращения гласит:

"Ажәлар шәхаҵкы!

Дорогие соотечественники!

Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.

Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.
Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.

Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное - сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!

Благодарю за понимание!"

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