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Аслан Бжания: «Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии»
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13:36, 29 Июля 2020
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу.
Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу.
Глава государства просит соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.
Текст обращения гласит:
"Ажәлар шәхаҵкы!
Дорогие соотечественники!
Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.
Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.
Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.
Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное - сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!
Благодарю за понимание!"
Сухум. 29 июля 2020. Апсныпресс. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в республике Президент Аслан Бжания выступил с обращением к народу.
Глава государства просит соотечественников проявить терпение, подумать о здоровье старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержать врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.
Текст обращения гласит:
"Ажәлар шәхаҵкы!
Дорогие соотечественники!
Обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан.
Открыть государственную границу с Российской Федерацией в одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпринимает меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса. С опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты.
Друзья! В нашей истории бывали более сложные времена. Но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, наиболее уязвимых в условиях пандемии, поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью.
Дорогие друзья! Прошу проявить терпение! Главное - сохранить жизнь и здоровье граждан! Это превыше всего! Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим объединив усилия!
Благодарю за понимание!"
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