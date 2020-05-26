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Аслан Бжания: Россия выделяет 117 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов по противодействию сельхозвредителям
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15:44, 2 Июня 2020
В Народном Собрании – Парламенте РА прошла встреча Главы государства с парламентариями.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече Президента Абхазии Аслана Бжания с парламентариями Глава государства рассказал о ближайших перспективах сельского хозяйства.
На вопрос о путях решения проблем сельхозпроизводителей, который задал вице-спикер Народного Собрания – Парламента РА Саид Харазия, Президент сообщил: «Была достигнута договоренность с Российской Федерацией. Нам выделят 117 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов по противодействию мраморному клопу и другим заболеваниям сельхозкультур. Наши МТС готовы такую работу провести на местах. До конца июля все препараты будут здесь». По его словам, эти средства покрывают потребности страны в гербицидах и лекарственных препаратах для сельского хозяйства.
Кроме того, со ссылкой на информацию первого вице-премьера, Аслан Бжания рассказал о том, какая помощь оказывается сейчас селу: «Сегодня 1 гектар МТС вспахивают за 3 тысячи рублей. Это для них нулевой уровень рентабельности. При этом, 126 гектаров вспахано бесплатно для малоимущих семей и семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Других возможностей пока нет».
При этом депутат Дмитрий Гумба заметил: «Я сравнил цены на работы и услуги МТС, которые утверждаются Министерством сельского хозяйства. В результате, цены на вспашку, по сравнению с 2019 годом, выросли более чем на 600 рублей».
Аслан Бжания разъяснил: «Составлялась определенная калькуляция. Увеличение цен, по сравнению с прошлым годом – 21%. Надо учитывать, что наша техника не стала новее, ее обслуживание дорожает. Еще раз обращаю внимание, машинно-тракторные станции работают с нулевой рентабельностью, они не зарабатывают на этом».
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече Президента Абхазии Аслана Бжания с парламентариями Глава государства рассказал о ближайших перспективах сельского хозяйства.
На вопрос о путях решения проблем сельхозпроизводителей, который задал вице-спикер Народного Собрания – Парламента РА Саид Харазия, Президент сообщил: «Была достигнута договоренность с Российской Федерацией. Нам выделят 117 миллионов рублей на приобретение лекарственных препаратов по противодействию мраморному клопу и другим заболеваниям сельхозкультур. Наши МТС готовы такую работу провести на местах. До конца июля все препараты будут здесь». По его словам, эти средства покрывают потребности страны в гербицидах и лекарственных препаратах для сельского хозяйства.
Кроме того, со ссылкой на информацию первого вице-премьера, Аслан Бжания рассказал о том, какая помощь оказывается сейчас селу: «Сегодня 1 гектар МТС вспахивают за 3 тысячи рублей. Это для них нулевой уровень рентабельности. При этом, 126 гектаров вспахано бесплатно для малоимущих семей и семей погибших во время Отечественной войны народа Абхазии. Других возможностей пока нет».
При этом депутат Дмитрий Гумба заметил: «Я сравнил цены на работы и услуги МТС, которые утверждаются Министерством сельского хозяйства. В результате, цены на вспашку, по сравнению с 2019 годом, выросли более чем на 600 рублей».
Аслан Бжания разъяснил: «Составлялась определенная калькуляция. Увеличение цен, по сравнению с прошлым годом – 21%. Надо учитывать, что наша техника не стала новее, ее обслуживание дорожает. Еще раз обращаю внимание, машинно-тракторные станции работают с нулевой рентабельностью, они не зарабатывают на этом».
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