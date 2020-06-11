16:54, 17 Июня 2020 77
16:45, 17 Июня 2020 83
14:53, 17 Июня 2020 170
12:54, 17 Июня 2020 172
19:31, 16 Июня 2020 840
18:46, 16 Июня 2020 559
18:35, 16 Июня 2020 578
15:17, 16 Июня 2020 359
11:47, 16 Июня 2020 401
18:40, 15 Июня 2020 668
15:59, 15 Июня 2020 695
15:32, 15 Июня 2020 451
15:04, 15 Июня 2020 419
13:38, 15 Июня 2020 538
21:34, 12 Июня 2020 2152
20:23, 12 Июня 2020 945
15:44, 12 Июня 2020 1113
15:38, 12 Июня 2020 1395
12:51, 12 Июня 2020 1273
12:00, 12 Июня 2020 748
11:57, 12 Июня 2020 1189
11:53, 12 Июня 2020 886
11:47, 12 Июня 2020 604
15:40, 11 Июня 2020 2339
14:52, 11 Июня 2020 858
Популярное
11.06.2020 2339
12.06.2020 2153
10.06.2020 1462
12.06.2020 1396
10.06.2020 1299
12.06.2020 1189
Аслан Бжания распорядился принять меры по обеспечению стабильности бюджетной системы Абхазии
19
16:54, 17 Июня 2020
Соответствующее Распоряжение подписано Главой государства.
Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».
В документе говорится:
«В целях обеспечения стабильности бюджетной системы РА, своевременного финансирования приоритетных расходных обязательств и мероприятий особой важности, в связи с действием ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, Кабинету Министров РА разработать и утвердить в установленном порядке меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы РА на 2020 год, предусматривающие:
- определение приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов;
- усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы РА;
- усиление эффективности деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет».
Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».
В документе говорится:
«В целях обеспечения стабильности бюджетной системы РА, своевременного финансирования приоритетных расходных обязательств и мероприятий особой важности, в связи с действием ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, Кабинету Министров РА разработать и утвердить в установленном порядке меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы РА на 2020 год, предусматривающие:
- определение приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов;
- усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы РА;
- усиление эффективности деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.