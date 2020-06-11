Аслан Бжания распорядился принять меры по обеспечению стабильности бюджетной системы Абхазии

Соответствующее Распоряжение подписано Главой государства.



Сухум. 17 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы Республики Абхазия на 2020 год в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия».



В документе говорится:



«В целях обеспечения стабильности бюджетной системы РА, своевременного финансирования приоритетных расходных обязательств и мероприятий особой важности, в связи с действием ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Абхазия, Кабинету Министров РА разработать и утвердить в установленном порядке меры, направленные на обеспечение стабильности бюджетной системы РА на 2020 год, предусматривающие:



- определение приоритетных направлений финансирования расходов бюджетов;



- усиление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджетной системы РА;



- усиление эффективности деятельности администратора доходов бюджета в части контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет».