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Аслан Бжания провёл встречу с Раули Смыр
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18:20, 30 Апреля 2020
Президент поблагодарил и.о. министра и весь личный состав МВД за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения президентских выборов.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с и.о. министра внутренних дел Раули Смыр.
В ходе встречи Глава государства поблагодарил Раули Смыр и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.
Президент особо отметил работу, предпринятую поздразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима Чрезвычайной ситуации.
Аслан Бжания отметил также личный вклад Раули Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы и пожелал успехов и благополучия.
В свою очередь, Раули Смыр поблагодарил Главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с и.о. министра внутренних дел Раули Смыр.
В ходе встречи Глава государства поблагодарил Раули Смыр и весь личный состав Министерства внутренних дел за работу по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов президента.
Президент особо отметил работу, предпринятую поздразделениями органов внутренних дел, в реализации ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции во время действия режима Чрезвычайной ситуации.
Аслан Бжания отметил также личный вклад Раули Смыр в становление абхазской милиции в послевоенные годы и пожелал успехов и благополучия.
В свою очередь, Раули Смыр поблагодарил Главу государства за встречу, пожелал успехов на ответственном государственном посту.
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