Аслан Бжания провел встречу с Валерием Бганба

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти.



Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром Валерием Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.



Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, а также меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией.



В завершение встречи Президент поблагодарил главу Правительства за эффективную работу Кабинета Министров, за организованную работу по проведению выборов Президента в соответствии с Конституцией РА.

