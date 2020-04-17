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Аслан Бжания провел встречу с Валерием Бганба
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14:07, 23 Апреля 2020
В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром Валерием Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, а также меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией.
В завершение встречи Президент поблагодарил главу Правительства за эффективную работу Кабинета Министров, за организованную работу по проведению выборов Президента в соответствии с Конституцией РА.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с премьер-министром Валерием Бганба. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены текущие вопросы работы исполнительной власти, санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, а также меры, предпринятые государством по недопущению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией.
В завершение встречи Президент поблагодарил главу Правительства за эффективную работу Кабинета Министров, за организованную работу по проведению выборов Президента в соответствии с Конституцией РА.
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