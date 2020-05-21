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Аслан Бжания провёл рабочее совещание по вопросам реализации Инвестпрограммы
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18:38, 28 Мая 2020
Президент обратил внимание участников совещания на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств Инвестпрограммы.
Сухум. 28 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам завершения мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 гг. по незавершенным и переходящим объектам, а также по подготовке мероприятий на 2020-2022 гг.
В совещании приняли участие заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер правительства, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, врио председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба, первый заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния.
Приветствуя участников совещания, Глава государства отметил важность эффективной и продуктивной реализации Инвестпрограммы. «Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация оказывает финансовую помощь нашей республике. Очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом»,- отметил Аслан Бжания.
Участники совещания доложили Президенту о ходе реализации Инвестпрограммы. Аслан Бжания обратил внимание на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств Инвестпрограммы.
Президент поручил участникам рабочего совещания тщательно следить за тем, чтобы строящиеся объекты были сданы в срок, обратив особое внимание на качество выполняемых работ.
В совещании приняли участие заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер правительства, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, врио председателя СГБ Роберт Киут, первый заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба, первый заместитель Генерального прокурора Дамир Квициния.
Приветствуя участников совещания, Глава государства отметил важность эффективной и продуктивной реализации Инвестпрограммы. «Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация оказывает финансовую помощь нашей республике. Очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом»,- отметил Аслан Бжания.
Участники совещания доложили Президенту о ходе реализации Инвестпрограммы. Аслан Бжания обратил внимание на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств Инвестпрограммы.
Президент поручил участникам рабочего совещания тщательно следить за тем, чтобы строящиеся объекты были сданы в срок, обратив особое внимание на качество выполняемых работ.
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