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Аслан Бжания примет участие в Параде Победы
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10:53, 27 Мая 2020
Парад, посвящённый 75-летию Победы, пройдёт в Москве 24 июня.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Парад Победы пройдёт в Москве 24 июня.
Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Парад Победы пройдёт в Москве 24 июня.
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