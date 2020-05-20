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Аслан Бжания примет участие в Параде Победы

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10:53, 27 Мая 2020
Аслан Бжания примет участие в Параде Победы
Парад, посвящённый 75-летию Победы, пройдёт в Москве 24 июня.

Сухум. 27 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания примет участие в Параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Парад Победы пройдёт в Москве 24 июня.

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