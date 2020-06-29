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Аслан Бжания пригласил Владимира Путина на открытие памятника героям-авиаторам Великой Отечественной
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14:15, 3 Июля 2020
Глава государства дал пресс-конференцию ИА «Интерфакс».
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции, которую Президент Абхазии Аслан Бжания дал ИА «Интерфакс», Глава государства рассказал об итогах поездки в Россию.
Как сообщил Аслан Бжания, встреча с Президентом России Владимиром Путиным была короткой, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Формат встречи не предполагал обсуждения межгосударственных проблем. Скорее всего, будет еще официальная поездка, в рамках которой у меня будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества. На постоянной связи я нахожусь с Дмитрием Козаком и со всеми руководителями ведомств, которые задействованы в нашей совместной работе. Степень интенсивности этой работы вселяет надежду на то, что у нас не будет неразрешимых проблем».
При этом, Президент Абхазии сообщил: «После Парада Победы я пригласил Владимира Путина и других присутствующих на торжественных мероприятиях президентов на открытие памятника авиаторам. Вы, наверное, знаете эту историю. Наши поисковики установили личность погибшего в январе 1943 года, в Сухумской бухте летчика, защищавшего небо Абхазии – Николая Сикова, ему было всего 22 года. На его счету было уже 6 сбитых самолетов, 30 воздушных боев, более 200 раз он вылетал на боевые задания. Абхазские рыбаки нашли винт самолета, и по номеру на нем было установлено имя пилота. В Сухуме воздвигнут памятник погибшим героям-авиаторам. Аналогичный случай произошел в Ленинградской области, там погиб прославленный сын Абхазии, военный летчик Татико Ласурия, ему в России тоже установлен памятник. На открытие мемориала в Сухуме я пригласил Владимира Путина. Он поблагодарил, сказал, что, если будет возможность, приедет. Мы будем очень рады».
Аслан Бжания пояснил, что повестка дня двустороннего сотрудничества обусловлена Договором между Абхазией и Россией «О союзничестве и стратегическом партнёрстве», подписанном 24 ноября 2014 года. «Мы считаем, что в этом Договоре заложен огромный потенциал двусторонних взаимоотношений, и задача номер один – реализовать их в полной мере. Часть мероприятий, указанных в Договоре, уже реализована, но другие мероприятия, расписанные по министерствам и ведомствам, еще предстоит реализовать. Мы будем работать дальше в этом направлении. План работы уже составлен».
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции, которую Президент Абхазии Аслан Бжания дал ИА «Интерфакс», Глава государства рассказал об итогах поездки в Россию.
Как сообщил Аслан Бжания, встреча с Президентом России Владимиром Путиным была короткой, в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Формат встречи не предполагал обсуждения межгосударственных проблем. Скорее всего, будет еще официальная поездка, в рамках которой у меня будет возможность детально обсудить с российским коллегой все вопросы двустороннего сотрудничества. На постоянной связи я нахожусь с Дмитрием Козаком и со всеми руководителями ведомств, которые задействованы в нашей совместной работе. Степень интенсивности этой работы вселяет надежду на то, что у нас не будет неразрешимых проблем».
При этом, Президент Абхазии сообщил: «После Парада Победы я пригласил Владимира Путина и других присутствующих на торжественных мероприятиях президентов на открытие памятника авиаторам. Вы, наверное, знаете эту историю. Наши поисковики установили личность погибшего в январе 1943 года, в Сухумской бухте летчика, защищавшего небо Абхазии – Николая Сикова, ему было всего 22 года. На его счету было уже 6 сбитых самолетов, 30 воздушных боев, более 200 раз он вылетал на боевые задания. Абхазские рыбаки нашли винт самолета, и по номеру на нем было установлено имя пилота. В Сухуме воздвигнут памятник погибшим героям-авиаторам. Аналогичный случай произошел в Ленинградской области, там погиб прославленный сын Абхазии, военный летчик Татико Ласурия, ему в России тоже установлен памятник. На открытие мемориала в Сухуме я пригласил Владимира Путина. Он поблагодарил, сказал, что, если будет возможность, приедет. Мы будем очень рады».
Аслан Бжания пояснил, что повестка дня двустороннего сотрудничества обусловлена Договором между Абхазией и Россией «О союзничестве и стратегическом партнёрстве», подписанном 24 ноября 2014 года. «Мы считаем, что в этом Договоре заложен огромный потенциал двусторонних взаимоотношений, и задача номер один – реализовать их в полной мере. Часть мероприятий, указанных в Договоре, уже реализована, но другие мероприятия, расписанные по министерствам и ведомствам, еще предстоит реализовать. Мы будем работать дальше в этом направлении. План работы уже составлен».
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