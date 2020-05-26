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Аслан Бжания представил заместителей Руководителя Администрации Президента

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14:49, 2 Июня 2020
Аслан Бжания представил заместителей Руководителя Администрации Президента
Ранее, Глава государства подписал указы о назначении Саиды Бутба и Зураба Каджая заместителями Руководителя Администрации Президента. 

Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу Администрации Президента двух заместителей Руководителя Администрации Президента – Саиду Бутба и Зураба Каджая.

Представляя заместителей руководителя Администрации Президента, Аслан Бжания отметил их профессиональный опыт на государственной службе. «Руководящий состав Администрации Президента сформирован, осталось дружно взяться за работу», – подчеркнул Глава государства. 

Саида Бутба и Зураб Каджая поблагодарили Президента за оказанное доверие, отметив, что осознают высокую степень ответственности, возложенную на них. А также выразили надежду на поддержку коллектива.

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