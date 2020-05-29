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Аслан Бжания представил Владимира Ануа личному составу Министерства обороны Абхазии
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13:39, 3 Июня 2020
Указ Главы государства о назначении министра обороны РА подписан 1 июня.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны нового министра – Владимира Ануа.
На встрече Аслан Бжания подчеркнул: «В этом зале сидят офицеры, от которых зависит боеспособность наших Вооруженных сил. Абхазская армия является ровесницей современного абхазского государства. Она берет истоки с формирования отдельного полка внутренних войск, который в народе назывался «абхазской гвардией». Бойцы этого полка вступили в неравный бой с грузинскими оккупантами 14 августа 1992 года. Формирование регулярной армии, ее руководящих органов – Министерства обороны и Генерального штаба проходили в условиях Отечественной войны. Сегодня мы не можем не вспомнить отцов-основателей современной абхазской армии, наших полководцев – Владимира Аршба, Сергея Дбар, Султана Сосналиева. Первые подразделения Вооруженных сил составили отряды ополчения. До сегодняшнего дня основной костяк национальной армии составляют резервисты».
При этом Глава государства отметил, что именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа – человека гражданской профессии. «Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в Министерстве обороны. Уверен, что под его руководством будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности Вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений Вооруженных сил Абхазии», – сказал Бжания.
Со своей стороны, Владимир Ануа поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для укрепления Вооруженных сил и обороноспособности государства.
При этом, Глава государства поблагодарил бывшего министра обороны: «Легендарный полководец, Мираб Борисович Кишмария, внес свое имя золотыми буквами в историю наших Вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и впредь будем гордиться нашими Вооруженными силами!»
Президент наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества («Афырхаҵара аорден»).
Мираб Кишмария назначен главным военным советником министра обороны.
Сухум. 3 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил личному составу Министерства обороны нового министра – Владимира Ануа.
На встрече Аслан Бжания подчеркнул: «В этом зале сидят офицеры, от которых зависит боеспособность наших Вооруженных сил. Абхазская армия является ровесницей современного абхазского государства. Она берет истоки с формирования отдельного полка внутренних войск, который в народе назывался «абхазской гвардией». Бойцы этого полка вступили в неравный бой с грузинскими оккупантами 14 августа 1992 года. Формирование регулярной армии, ее руководящих органов – Министерства обороны и Генерального штаба проходили в условиях Отечественной войны. Сегодня мы не можем не вспомнить отцов-основателей современной абхазской армии, наших полководцев – Владимира Аршба, Сергея Дбар, Султана Сосналиева. Первые подразделения Вооруженных сил составили отряды ополчения. До сегодняшнего дня основной костяк национальной армии составляют резервисты».
При этом Глава государства отметил, что именно война сделала профессиональным военным Владимира Ануа – человека гражданской профессии. «Вы его хорошо знаете, на протяжении всех послевоенных лет он занимает высокие командные должности в Министерстве обороны. Уверен, что под его руководством будут продолжены и приумножены все начинания по укреплению обороноспособности Вооруженных сил, усилению воинской дисциплины и поднятию морального и боевого духа подразделений Вооруженных сил Абхазии», – сказал Бжания.
Со своей стороны, Владимир Ануа поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для укрепления Вооруженных сил и обороноспособности государства.
При этом, Глава государства поблагодарил бывшего министра обороны: «Легендарный полководец, Мираб Борисович Кишмария, внес свое имя золотыми буквами в историю наших Вооруженных сил. Это факт! Я думаю, что мы и впредь будем гордиться нашими Вооруженными силами!»
Президент наградил Мираба Кишмария за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества («Афырхаҵара аорден»).
Мираб Кишмария назначен главным военным советником министра обороны.
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