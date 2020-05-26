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Аслан Бжания представил Станислава Амичба активу Очамчырского
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18:53, 1 Июня 2020
29 мая Президент подписал Указ о назначении Станислаа Амичба и.о. главы Очамчырского района.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Очамчырского района исполняющего обязанности главы района Станислава Амичба.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу. «Я знаю, насколько ситуация в районе непростая. Вы старались, несмотря на сложности. Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», – сказал Аслан Бжания.
Президент призвал и.о главы района при подборе кадров руководствоваться опытом и профессиональными качествами.
В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены.
Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Очамчырского района исполняющего обязанности главы района Станислава Амичба.
Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу. «Я знаю, насколько ситуация в районе непростая. Вы старались, несмотря на сложности. Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», – сказал Аслан Бжания.
Президент призвал и.о главы района при подборе кадров руководствоваться опытом и профессиональными качествами.
В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены.
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