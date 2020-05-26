APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
18:53, 1 Июня 2020 88
17:51, 1 Июня 2020 168
17:46, 1 Июня 2020 153
17:02, 1 Июня 2020 229
16:58, 1 Июня 2020 245
16:57, 1 Июня 2020 271
15:45, 1 Июня 2020 282
15:16, 1 Июня 2020 242
14:53, 1 Июня 2020 223
12:42, 1 Июня 2020 228
20:08, 29 Мая 2020 1331
19:39, 29 Мая 2020 1048
18:28, 29 Мая 2020 1438
18:06, 29 Мая 2020 1172
17:06, 29 Мая 2020 791
15:30, 29 Мая 2020 742
14:58, 29 Мая 2020 869
12:20, 29 Мая 2020 1070
12:16, 29 Мая 2020 837
12:11, 29 Мая 2020 697
18:38, 28 Мая 2020 990
18:00, 28 Мая 2020 311
17:34, 28 Мая 2020 812
15:43, 28 Мая 2020 1241
15:19, 28 Мая 2020 888

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания представил Станислава Амичба активу Очамчырского

Аслан Бжания представил Станислава Амичба активу Очамчырского

88
18:53, 1 Июня 2020
Аслан Бжания представил Станислава Амичба активу Очамчырского
29 мая Президент подписал Указ о назначении Станислаа Амичба и.о. главы Очамчырского района. 

Сухум. 1 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Очамчырского района исполняющего обязанности главы района Станислава Амичба.

Глава государства поблагодарил прежних руководителей района и всех сотрудников Администрации за проделанную работу. «Я знаю, насколько ситуация в районе непростая. Вы старались, несмотря на сложности. Станислав Ильич хорошо известен в районе и я призываю всех, невзирая на политические взгляды, встать плечом к плечу и работать во благо района», – сказал Аслан Бжания. 

Президент призвал и.о главы района при подборе кадров руководствоваться опытом и профессиональными качествами.

В свою очередь Станислав Амичба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика