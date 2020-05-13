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Аслан Бжания представил исполняющего обязанности главы Ткуарчалского района Исидора Дочия

138
15:10, 15 Мая 2020
Аслан Бжания представил исполняющего обязанности главы Ткуарчалского района Исидора Дочия
Президент встретился с активом района.

Сухум. 15 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Ткуарчалского района исполняющего обязанности главы Администрации района Исидора Дочия. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Исидора Шолодиевича знаете хорошо, я уверен, что вы будете слаженно работать», – сказал Президент.

Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Ткуарчалского района за работу, за их вклад в развитие региона. «Все помнят заслуги ткуарчалцев в новейшей истории Абхазии. К сожалению, государство ещё не сумело решить все проблемы района и его жителей. Мы будем уделять особое внимание Ткуарчалу и ткуарчалцам», – сказал он.

Президент подчеркнул, что новое руководство района, в первую очередь, должно создать атмосферу доверия друг к другу, разобщённость мешает развиваться стране: «Надо отходить от тяжелого наследия прошлого. Мы – один народ и вместе должны строить наше государство. И в решении кадровых вопросов мы придерживаемся этого принципа».

Со своей стороны, Исидор Дочия поблагодарил Президента Абхазии за оказанное доверие: «Постараюсь не подвести ни Президента, ни себя и своих коллег. Я буду работать честно. Это то, что я могу обещать сейчас».

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