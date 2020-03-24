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Аслан Бжания предложил Валерию Бганба отсрочить для граждан платежи по кредитам Сбербанка Абхазии
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18:01, 31 Марта 2020
Избранный президент Республики Абхазия обсудил с исполняющим обязанности Главы государства ситуацию в республике.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Избранный президент Республики Абхазия Аслан Бжания обсудил с исполняющим обязанности Главы государства Валерием Бганба ситуацию, сложившуюся в республике в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и меры, предпринимаемые по защите населения от возможной вспышки заболевания. Об этом сообщает пресс-служба избранного президента РА.
Как говорится в сообщении, учитывая условия чрезвычайного положения и всеобщего карантина, Аслан Бжания обратился к исполняющему обязанности президента с предложением рассмотреть возможность отсрочки для граждан по кредитным платежам Сбербанка Абхазии.
Избранный президент также обратился с призывом к руководителям коммерческих банков рассмотреть возможность принятия аналогичных решений.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Избранный президент Республики Абхазия Аслан Бжания обсудил с исполняющим обязанности Главы государства Валерием Бганба ситуацию, сложившуюся в республике в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и меры, предпринимаемые по защите населения от возможной вспышки заболевания. Об этом сообщает пресс-служба избранного президента РА.
Как говорится в сообщении, учитывая условия чрезвычайного положения и всеобщего карантина, Аслан Бжания обратился к исполняющему обязанности президента с предложением рассмотреть возможность отсрочки для граждан по кредитным платежам Сбербанка Абхазии.
Избранный президент также обратился с призывом к руководителям коммерческих банков рассмотреть возможность принятия аналогичных решений.
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