APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:38, 7 Мая 2020 86
19:33, 7 Мая 2020 86
14:41, 7 Мая 2020 164
14:22, 7 Мая 2020 275
14:01, 7 Мая 2020 248
13:45, 7 Мая 2020 148
14:17, 6 Мая 2020 623
13:11, 6 Мая 2020 554
12:59, 6 Мая 2020 391
12:38, 6 Мая 2020 990
19:11, 5 Мая 2020 611
18:35, 5 Мая 2020 611
17:27, 5 Мая 2020 490
15:26, 5 Мая 2020 581
14:46, 5 Мая 2020 425
14:37, 5 Мая 2020 470
14:11, 5 Мая 2020 520
12:11, 5 Мая 2020 969
18:31, 4 Мая 2020 1051
17:48, 4 Мая 2020 788
15:34, 4 Мая 2020 1185
14:49, 4 Мая 2020 505
13:02, 4 Мая 2020 792
12:58, 4 Мая 2020 827
12:18, 1 Мая 2020 1461

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

83
19:38, 7 Мая 2020
Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
«Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России»,- отмечается в поздравлении.

Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с с Днём Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!
 
 От имени народа Республики Абхазия поздравляю Вас и всех граждан  Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы - 9 Мая – это  праздник,  олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.
Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.
Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.

Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и  всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия.
Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика