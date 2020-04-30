Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

«Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России»,- отмечается в поздравлении.



Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с с Днём Победы в Великой Отечественной войне.



В поздравлении говорится:



«Уважаемый Владимир Владимирович!



От имени народа Республики Абхазия поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.



День Победы - 9 Мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.

Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.

Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.



Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия.

Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны».

