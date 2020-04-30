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Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
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19:38, 7 Мая 2020
«Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России»,- отмечается в поздравлении.
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа Республики Абхазия поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы - 9 Мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.
Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.
Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.
Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия.
Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны».
Сухум. 7 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
От имени народа Республики Абхазия поздравляю Вас и всех граждан Российской Федерации с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
День Победы - 9 Мая – это праздник, олицетворяющий торжество справедливости. Это день не только нашей всеобщей радости, но и день памяти воинов-освободителей, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной войны.
Бессмертен подвиг миллионов советских граждан, спасших мир от фашизма ценой колоссальных жертв и тяжелых испытаний.
Героизм наших отцов и дедов, вместе ковавших победу в Великой Отечественной войне, является прочной основой дружбы народов Абхазии и России.
Уважаемый Владимир Владимирович! Желаю Вам и всему братскому российскому народу мирного неба, добра и благополучия.
Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны».
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