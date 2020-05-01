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Аслан Бжания поздравил ветеранов и народ Абхазии с Праздником Победы
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15:05, 8 Мая 2020
«Для меня большая честь в этот знаменательный день обратиться к вам со словами благодарности за ваш героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за спасение всего человечества от фашистского ига», - говорится в поздравлении.
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил ветеранов и народ Абхазии с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении говорится:
«Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Для меня большая честь в этот знаменательный день обратиться к вам со словами благодарности за ваш героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за спасение всего человечества от фашистского ига.
День Победы является одним из самых светлых и великих праздников и одновременно одним из самых трагичных и памятных. 75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей Великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является Родиной 22 героев Советского Союза и трех кавалеров ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград.
К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы.
Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь, продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению в День Победы, с соблюдением санитарных норм, каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов.
Дорогие друзья! Я поздравляю с Великим праздником Победы всех жителей Абхазии. Мира и благополучия каждой семье.
С Днем Победы!»
Сухум. 8 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил ветеранов и народ Абхазии с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлении говорится:
«Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Для меня большая честь в этот знаменательный день обратиться к вам со словами благодарности за ваш героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за спасение всего человечества от фашистского ига.
День Победы является одним из самых светлых и великих праздников и одновременно одним из самых трагичных и памятных. 75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей Великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является Родиной 22 героев Советского Союза и трех кавалеров ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград.
К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы.
Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь, продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению в День Победы, с соблюдением санитарных норм, каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов.
Дорогие друзья! Я поздравляю с Великим праздником Победы всех жителей Абхазии. Мира и благополучия каждой семье.
С Днем Победы!»
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