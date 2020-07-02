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Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днём города

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13:36, 4 Июля 2020
Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днём города
«День города – наш общий праздник – всех, кто здесь работает, учится, растет, мечтает, живет и любит свою малую Родину»,- отметил Президент.

Сухум. 4 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днём города:

«Дорогие сухумчане!

Примите сердечные поздравления с Днем города!День города – наш общий праздник – всех, кто здесь работает, учится, растет, мечтает, живет и любит свою малую Родину.
 
Сухум – современный и комфортный город – столица, эффективно укрепляющая статус культурного и туристического центра Абхазии. Это один из древнейших городов мира, история которого насчитывает две тысячи пятьсот лет. Город с многовековой историей, видевший греческое, римское, византийское и османское правление, сменивший свое название от Диоскурии до Сухум-Кале. Богата история любого города, а у Сухума из-за уникального климата и географического положения она изобилует всевозможными яркими и интереснейшими событиями.
За прошедшие годы Сухум преобразился, стал благоустроенней, уютней. 

Именно вам, дорогие жители столицы, хочется выразить чувства благодарности за честный и многолетний труд на благо процветания столицы.  
Отдельную благодарность выражаю ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, подарившим нашей столице мирное небо. Спасибо всем тем, кто восстанавливал наш город в послевоенные годы. Беззаветный труд многих поколений сухумчан создал город таким, какой он есть сегодня.

Сухумчане своим ежедневным созидательным трудом закладывают фундамент для новых свершений, активно участвуют в жизни столицы и предлагают свои решения по самым актуальным городским вопросам, формируя повестку завтрашнего дня.
    
Мы искренне гордимся прошлым и успешным настоящим нашей столицы. Вместе мы уверенно смотрим в будущее и, убежден, сделаем все для дальнейшего процветания нашего любимого города.
    
Верю в ваш оптимизм, работоспособность и преданность любимому городу.
    
Желаю всем здоровья и добра, мира и счастья, больших успехов и радости».

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