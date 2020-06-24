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Аслан Бжания поздравил Семена Григорьева с юбилеем

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13:53, 1 Июля 2020
Аслан Бжания поздравил Семена Григорьева с юбилеем
Первому Чрезвычайному и Полномочному Послу России в Абхазии исполнилось 60 лет.

Сухум. 1 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания в телефонном разговоре поздравил первого Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии Семена Вячеславовича Григорьева с 60-летним юбилеем.

Глава государства отметил, что своей безупречной службой, искренним отношением к нашей стране Семен Вячеславович заслужил уважение и любовь народа Абхазии. «Для каждого жителя Абхазии Вы стали родным человеком. С теплотой и благодарностью вспоминаем годы Вашей работы в Абхазии. Неоценим Ваш личный вклад в дело укрепления межгосударственных отношений Абхазии и России. Мы рады Вас видеть всегда на нашей земле», - сказал Аслан Бжания.

Президент пожелал Семену Григорьеву крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

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