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Аслан Бжания поздравил Руслана Хашиг с вступлением Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов

26
14:47, 15 Июля 2020
Аслан Бжания поздравил Руслана Хашиг с вступлением Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов
Президент Абхазии встретился с председателем Союза журналистов Абхазии.

Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба. На встрече Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил председателя Союза журналистов Абхазии Руслана Хашиг с вступлением Союза журналистов Абхазии в Международную федерацию журналистов.

Руслан Хашиг проинформировал, что 9 июля исполком Международной федерации журналистов единогласно проголосовал за вступление Союза журналистов Абхазии в ряды организации. «Считаю, что это хорошая новость не только для журналистов, но и для государства и народа Абхазии. За один день наша журналистская жизнь не изменится, но в будущем это даст новые возможности в плане образования, а также сотрудничества журналистов. Члены Союза журналистов смогут получить карту журналиста, признанную в 140 странах мира. Нужно отметить, что руководство Союза журналистов России оказало нам большую поддержку в этой работе», - сказал Хашиг.

Как сообщил Руслан Хашиг, вчера СЖА получил официальные документы о вступлении в МФЖ: «В течение двух лет мы получили хороший опыт, когда работали над этим вопросом». По его словам, в МФЖ интересовались правами журналистов в Абхазии, работой государственных и негосударственных СМИ, Уставом СЖА, законом о СМИ.

Аслан Бжания поздравил Руслана Хашиг и всех журналистов Абхазии: «Стоит отметить, что было много сложностей. Это значит, что вам поверили, вас приняли, видят ваш профессионализм. Я знал об этом событии. Это хороший шаг. Думаю, что результаты тоже будут хорошими».

При этом Руслан Хашиг передал приглашение Глав государства на форум СЖР, который будет проходить в Сочи с 21 по 26 сентября. «По программе, в рамках 5 дней форума, 1 день будет объявлен Днем Абхазии. Этот форум дает нам много возможностей для работы», - сказал Хашиг.

Президент ответил, что если эпидемиологическая обстановка будет благоприятной, то, безусловно, он примет участие в работе форума. «Кроме того, можно пригласить около 200 человек-участников форума в Абхазию», - подытожил Глава государства.

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