Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам





Сухум. 24 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил мусульман республики с праздником Ураза-Байрам.





В поздравлении, в частности, говорится:





«В этом светлом празднике, знаменующем окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина, месяц Рамадан, отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы. Ураза-Байрам символизирует духовное очищение, справедливость, миролюбие и милосердие, вдохновляет на добрые дела.





Абхазия - многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране.





С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников - многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах.



В этот праздничный день, хочу пожелать всем мира, добра и благополучия».