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Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Ураза-Байрам
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12:17, 24 Мая 2020
«Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество», - отметил Президент Абхазии.
Сухум. 24 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил мусульман республики с праздником Ураза-Байрам.
В поздравлении, в частности, говорится:
«В этом светлом празднике, знаменующем окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина, месяц Рамадан, отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы. Ураза-Байрам символизирует духовное очищение, справедливость, миролюбие и милосердие, вдохновляет на добрые дела.
Абхазия - многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране.
С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников - многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах.
В этот праздничный день, хочу пожелать всем мира, добра и благополучия».
В этот праздничный день, хочу пожелать всем мира, добра и благополучия».
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