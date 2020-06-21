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Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником
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12:01, 21 Июня 2020
«Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны»,- отметил Президент.
Сухум. 21 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - Днём медика. В поздравлении, в частности, говорится:
«В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19. Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны.
«В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19. Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны.
Государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицины, улучшения ее материально-технического оснащения.
В этот праздничный день я желаю вам, дорогие медики, здоровья, профессиональных достижений, благополучия вашим семьям!»
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