Аслан Бжания поздравил медиков Абхазии с профессиональным праздником





Сухум. 21 июня. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - Днём медика. В поздравлении, в частности, говорится:



«В этом году этот праздник имеет особый смысл. По всему миру врачи оказались на передней линии защиты человечества от охватившей все страны пандемии коронавирусной инфекции. Благодаря профессионализму, преданному отношению к избранной профессии абхазских врачей, медсестер, сотрудников станций скорой помощи, санитаров и других медработников в нашей стране удалось минимизировать последствия пандемии COVID-19. Порой без сна и отдыха, рискуя собственным здоровьем, вы выполняете свой долг, за что мы вам очень благодарны.





Государство будет делать все возможное для оказания поддержки отечественной медицины, улучшения ее материально-технического оснащения.





В этот праздничный день я желаю вам, дорогие медики, здоровья, профессиональных достижений, благополучия вашим семьям!»