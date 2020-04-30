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Аслан Бжания поздравил Алексея Трубецкого с днём образования Погрануправления ФСБ России в Абхазии
16:45, 30 Апреля 2020
«Сегодня сотрудники Погрануправления ФСБ РФ в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами надежно защищают рубежи нашей Родины»,- отметил Президент Абхазии.
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес начальнику Погрануправления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Трубецкому по случаю очередной годовщины со дня образования Управления в Абхазии.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Алексей Викторович!
Поздравляю командование и весь личный состав с днём образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
Подписание 30 апреля 2009 года президентами России и Абхазии Соглашения «О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия» стало важной вехой в межгосударственных отношениях.
Сегодня сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами надежно защищают рубежи нашей Родины. Вы обеспечиваете мир, спокойствие и безопасность наших границ. Народ Абхазии искренне признателен за вашу доблестную службу.
В этот день примите слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю Вам крепкого здоровья , добра и благополучия».
Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес начальнику Погрануправления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Трубецкому по случаю очередной годовщины со дня образования Управления в Абхазии.
В поздравительном адресе говорится:
«Уважаемый Алексей Викторович!
Поздравляю командование и весь личный состав с днём образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
Подписание 30 апреля 2009 года президентами России и Абхазии Соглашения «О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия» стало важной вехой в межгосударственных отношениях.
Сегодня сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами надежно защищают рубежи нашей Родины. Вы обеспечиваете мир, спокойствие и безопасность наших границ. Народ Абхазии искренне признателен за вашу доблестную службу.
В этот день примите слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю Вам крепкого здоровья , добра и благополучия».
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