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Аслан Бжания поздравил Алексея Трубецкого с днём образования Погрануправления ФСБ России в Абхазии

16:45, 30 Апреля 2020
Аслан Бжания поздравил Алексея Трубецкого с днём образования Погрануправления ФСБ России в Абхазии
«Сегодня  сотрудники Погрануправления  ФСБ РФ  в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами  надежно защищают рубежи нашей Родины»,- отметил Президент Абхазии.

Сухум. 30 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания направил поздравительный адрес начальнику Погрануправления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Абхазия Алексею Трубецкому по случаю очередной годовщины со дня образования  Управления в Абхазии.

В поздравительном адресе говорится: 

«Уважаемый Алексей Викторович!

Поздравляю командование и весь личный состав с днём образования Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.   
Подписание 30 апреля 2009 года  президентами России и Абхазии Соглашения «О совместных усилиях в охране государственной границы Республики Абхазия» стало важной вехой в межгосударственных отношениях.  

Сегодня  сотрудники Пограничного управления  ФСБ РФ  в тесном взаимодействии со своими абхазскими коллегами  надежно защищают рубежи нашей Родины.  Вы обеспечиваете мир, спокойствие и безопасность наших границ. Народ Абхазии искренне признателен  за вашу доблестную  службу. 

В этот день примите слова благодарности за вашу смелость и мужество, за честное исполнение воинского долга. Желаю Вам крепкого здоровья , добра и благополучия».

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