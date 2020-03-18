Аслан Бжания: пост премьер-министра займет экс-президент Абхазии Александр Анкваб

Аслан Бжания и Бадра Гунба рассказали журналистам о первоочередных задачах исполнительной власти.



Сухум. 24 марта. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В международном пресс-центре ЦИК РА состоялась пресс-конференция избранного Президента Республики Абхазия Аслана Бжания и избранного вице-президента Бадры Гунба.



Избранный Президент проинформировал о первых и важнейших шагах власти, которые будут предприняты: «Начнем с формирования исполнительной власти. А дальше будем постепенно решать проблемы, которых очень много».



Аслан Бжания официально подтвердил, что пост премьер-министра займет экс-президент Абхазии Александр Анкваб. Также, он отметил, что есть ряд и других утвержденных назначений, но об это будет известно позже.



Отвечая на вопрос о необходимости усиления мер по недопущению распространения в Абхазии коронавирусной инфекции, Бжания подчеркнул: «На этом этапе многое сделано, я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Действенные меры уже предприняты. Посмотрим, к чему это приведет».



Избранный Президент заявил, что планирует выстраивать открытые отношения с оппозиций: «Мы будем открыты, и постараемся не политизировать излишне определенные процессы. Я намерен уделять работе с оппозиций пристальное внимание, предложения с профессиональным подходом будут приниматься».



Аслан Бжания ответил на вопрос о перераспределении полномочий между Президентом и Парламентом: «Считаю, что такое перераспределение необходимо, но, когда это делать и в каком объеме, покажет время. К этому вопросу нужно отнестись ответственно».



Избранный Президент подчеркнул, что сотрудничество с Российской Федерацией останется приоритетным направлением работы новой власти: «Намерен действовать в рамках подписанных договоров. Обязательства, которые взяла на себя абхазская сторона, должны быть выполнены.

Также, будем сближать позиции по многим вопросам. Между нами нет неразрешимых вопросов. Качество наших взаимоотношений непосредственно отражается на качестве жизни наших граждан».



Аслан Бжания ответил на вопрос об НДС: «Не согласен с тем, что под ввозной НДС попали товары, которыми пользуются наши аграрии, это и удобрение, и гербициды, и многое другое, этого там быть не должно. Необходимо изучить взимание НДС на границе или уже здесь, по факту, когда товар будет продан».



По его словам, бизнесменов «ввели в зону риска» для того, чтобы государство чувствовало себя спокойно. «Правильно ли это? Нужно посчитать, какой эффект от этого всего», – сказал Бжания.



Также, избранный Президент заявил, что определенные ведомства и министерства могут подвергнуться реструктуризации: «Возможно, какие-то ведомства будут сокращены в количественном составе, а некоторые – наоборот, расширены. Возможно даже создание новых министерств».



Отвечая на вопрос о сроках реализации Инвестпрограммы, Бжания отметил: «На формирование Правительства нам не понадобится 3 месяца. И ключевые решения, связанные с реализацией Инвестпрограммы, будут приняты быстро».

