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Аслан Бжания поддержал идею проведения в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина»
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18:40, 15 Июня 2020
Сегодня в Москве к могиле режиссера возложен венок по поручению Президента Абхазии.
Сухум. 15 июня. Апсныпресс. По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания сегодня возложен венок к могиле известного российского режиссера, актера, сценариста, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина, по случаю годовщины его смерти. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как говорится в сообщении, Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.
В рамках одного из своих визитов в Москву, Аслан Бжания намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина, Галиной Борисовной, и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале, а также обсудить возможность проведения выставки работ Станислава Говорухина, приуроченной к фестивалю.
Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.
Сухум. 15 июня. Апсныпресс. По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания сегодня возложен венок к могиле известного российского режиссера, актера, сценариста, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина, по случаю годовщины его смерти. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как говорится в сообщении, Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.
В рамках одного из своих визитов в Москву, Аслан Бжания намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина, Галиной Борисовной, и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале, а также обсудить возможность проведения выставки работ Станислава Говорухина, приуроченной к фестивалю.
Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.
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