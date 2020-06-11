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Аслан Бжания поддержал идею проведения в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина»

64
18:40, 15 Июня 2020
Аслан Бжания поддержал идею проведения в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина»
Сегодня в Москве к могиле режиссера возложен венок по поручению Президента Абхазии.

Сухум. 15 июня. Апсныпресс. По поручению Президента Республики Абхазия Аслана Бжания сегодня возложен венок к могиле известного российского режиссера, актера, сценариста, общественно-политического деятеля Станислава Говорухина, по случаю годовщины его смерти. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Как говорится в сообщении, Аслан Бжания поддержал идею проведения в 2022 году в Абхазии кинофестиваля «Неделя фильмов Говорухина». Он будет приурочен к 50-летию создания фильма Станислава Сергеевича «Робинзон Крузо», который был снят в Абхазии.

В рамках одного из своих визитов в Москву, Аслан Бжания намерен встретиться с вдовой Станислава Говорухина, Галиной Борисовной, и пригласить ее в Абхазию для участия в фестивале, а также обсудить возможность проведения выставки работ Станислава Говорухина, приуроченной к фестивалю. 

Аслан Бжания и Станислав Говорухин были лично знакомы и поддерживали хорошие отношения.

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