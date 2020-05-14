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Аслан Бжания почтил память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба

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11:42, 14 Мая 2020
Аслан Бжания почтил память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба
Сегодня Первому Президенту Абхазии Владиславу Григорьевичу Ардзинба исполнилось бы 75 лет.

Сухум. 14 мая. Апсныпресс. В День рождения выдающегося государственного деятеля, Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба в селе Нижняя Эшера прошла церемония возложения цветов к Мемориальному комплексу Владиславу Ардзинба.

Почтить память Первого Президента Абхазии пришли Президент РА Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Валерий Кварчия, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев, представители Правительства, общественность.



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