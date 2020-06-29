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Аслан Бжания об изменениях Конституции: наши шаги будут взвешенными и продуманными
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14:27, 3 Июля 2020
Глава государства дал пресс-конференцию ИА «Интерфакс» в онлайн-режиме.
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции ИА «Интерфакс», Глава государства прокомментировал свое участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию России.
Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул: «Гражданство предполагает определённые обязательства перед государством. Я – гражданин Абхазии, но также у меня и российское гражданство, и мой долг принять участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации – это изменения в Конституцию РФ. Это очень важный вопрос, и я счел необходимым, как гражданин, прийти и проголосовать. Насколько я понимаю, речь идет об укреплении государственных институтов, в конечном итоге, этот механизм направлен на улучшение качества жизни граждан РФ».
При этом Бжания отметил: «У нас давно говорят о необходимости изменений Конституции Республики Абхазия. Была создана комиссия по внесению изменений в Конституцию РА, есть ряд предложений, мы будем их изучать и по мере необходимости реализовывать. На мой взгляд, определенные изменения в нашей Конституции будут. Но не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода, скорее всего, в 2021 году. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усилении роли Парламента. Мы подключим специалистов, правоведов, с тем, чтобы те изменения, которые предполагается внести в Конституцию, помогли решить ряд проблем. У нас есть опыт, когда мы вносили изменения, но ожидаемых результатов не было. Не считаю правильным идти по такому пути, поэтому наши шаги будут взвешенными и продуманными».
Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции ИА «Интерфакс», Глава государства прокомментировал свое участие в голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию России.
Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул: «Гражданство предполагает определённые обязательства перед государством. Я – гражданин Абхазии, но также у меня и российское гражданство, и мой долг принять участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации – это изменения в Конституцию РФ. Это очень важный вопрос, и я счел необходимым, как гражданин, прийти и проголосовать. Насколько я понимаю, речь идет об укреплении государственных институтов, в конечном итоге, этот механизм направлен на улучшение качества жизни граждан РФ».
При этом Бжания отметил: «У нас давно говорят о необходимости изменений Конституции Республики Абхазия. Была создана комиссия по внесению изменений в Конституцию РА, есть ряд предложений, мы будем их изучать и по мере необходимости реализовывать. На мой взгляд, определенные изменения в нашей Конституции будут. Но не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода, скорее всего, в 2021 году. Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усилении роли Парламента. Мы подключим специалистов, правоведов, с тем, чтобы те изменения, которые предполагается внести в Конституцию, помогли решить ряд проблем. У нас есть опыт, когда мы вносили изменения, но ожидаемых результатов не было. Не считаю правильным идти по такому пути, поэтому наши шаги будут взвешенными и продуманными».
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