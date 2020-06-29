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Аслан Бжания – о выплате зарплат, российском гражданстве, НДС и аэропорте
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23:02, 2 Июля 2020
Президент Абхазии дал пресс-конферкнцию.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба.На пресс-конференции Глава государства Аслан Бжания ответил на ряд вопросов представителей абхазских СМИ.
Вопрос: по неофициальным данным более 100 граждан Абхазии находятся на российской стороне и не могут перейти границу. Это люди, которые обратились в российские медучреждения.
Аслан Бжания: «Две недели назад мы обращались с письмом, в котором просили руководство России учесть, что есть больные, которым необходим неоднократный выезд. Мы обязательно попробуем помочь нашим гражданам. Примерно такая же ситуация была и на другой сопредельной территории – грузинской, и мы несколько раз организовывали коридоры по возврату наших граждан. Мы возьмем это на контроль и поможем нашим гражданам».
Аслан Бжания: «Две недели назад мы обращались с письмом, в котором просили руководство России учесть, что есть больные, которым необходим неоднократный выезд. Мы обязательно попробуем помочь нашим гражданам. Примерно такая же ситуация была и на другой сопредельной территории – грузинской, и мы несколько раз организовывали коридоры по возврату наших граждан. Мы возьмем это на контроль и поможем нашим гражданам».
Вопрос: каковы перспективы приобретения гражданства РФ гражданами РА?
Аслан Бжания: «Мне часто задавали этот вопрос во время выборной кампании, просили оказать содействие в приобретении российского гражданства. В нашем большом межгосударственном Договоре от 24 ноября 2014 года, в статье 13, сказано, что Российская Федерация предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Этот пункт Договора должен быть реализован. Но прошло уже более 5 лет, и в этом направлении еще ничего не сделано. Думаю, что в течение полугода мы придем к этой процедуре».
Вопрос: останется ли налог на добавленную стоимость?
Аслан Бжания: «Я был одним из критиков этого налога. Ввозной НДС – это деньги, которые взимаются на границе. Перевозит человек товар, ему посчитали ставку НДС, к примеру, он должен заплатить 100 тысяч рублей… Но, конечно, предпринимателю это сделать сложно, товар еще не продан. Поэтому, я говорил, что взимание НДС необходимо изменить в части порядка его платежей. Считаю, что было бы справедливо дать бизнесменам отсрочку. Но речь не идет о том, что сам налог надо изменить».
Аслан Бжания: «Мне часто задавали этот вопрос во время выборной кампании, просили оказать содействие в приобретении российского гражданства. В нашем большом межгосударственном Договоре от 24 ноября 2014 года, в статье 13, сказано, что Российская Федерация предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Этот пункт Договора должен быть реализован. Но прошло уже более 5 лет, и в этом направлении еще ничего не сделано. Думаю, что в течение полугода мы придем к этой процедуре».
Вопрос: останется ли налог на добавленную стоимость?
Аслан Бжания: «Я был одним из критиков этого налога. Ввозной НДС – это деньги, которые взимаются на границе. Перевозит человек товар, ему посчитали ставку НДС, к примеру, он должен заплатить 100 тысяч рублей… Но, конечно, предпринимателю это сделать сложно, товар еще не продан. Поэтому, я говорил, что взимание НДС необходимо изменить в части порядка его платежей. Считаю, что было бы справедливо дать бизнесменам отсрочку. Но речь не идет о том, что сам налог надо изменить».
Вопрос: будет ли запущен аэропорт в следующем году?
Аслан Бжания: «Этим вопросом занималась ЗАО «Холдинговая компания «Синдика». Перед вылетом из Москвы ко мне приехал президент этой компании. Я думал мы будем говорить о развитии проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму. С учетом того кризиса, который складывается, прогнозируется спад объема перевозок, грузопотока, пассажиров, и этот проект для них теряет свою актуальность, поскольку очень затратный. Мы конечно будем искать возможности, мы очень рассчитывали на это проект».
Аслан Бжания сообщил о повышении зарплат бюджетникам и задержке выплат в ближайшие месяцы:
«С января 2021 года планируется существенное повышение заработной платы сотрудникам МВД, СГБ, отдельным категориям бюджетников, таким как деятели культуры, учителя, работники системы здравоохранения. Задержки заработных плат будут, примерно на 15-20 дней. Но зарплаты будут выплачены. По маю долгов не осталось».
«С января 2021 года планируется существенное повышение заработной платы сотрудникам МВД, СГБ, отдельным категориям бюджетников, таким как деятели культуры, учителя, работники системы здравоохранения. Задержки заработных плат будут, примерно на 15-20 дней. Но зарплаты будут выплачены. По маю долгов не осталось».
Аслан Бжания о сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере здравоохранения:
«В соответствии с Соглашением РФ и РА в области оказания специализированной помощи гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство, в том числе, высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, в 2018-2019 гг. в бюджете Российской Федерации предусмотрена сумма 1 миллиард 753 миллиона рублей. Мы же воспользовались этим Соглашением в отношении 27 пациентов, примерно на 3,9 миллиона рублей. Все остальные деньги не использованы. И здесь я вижу большой ресурс для работы – денежные средства выделены, значит, мы можем рассчитывать не только на определенные виды медицинских услуг, а расширить их перечень. Это может и должно быть предметом наших договоренностей. При правильной постановке вопроса, российские коллеги нас поймут и расширят до максимума перечень медицинских услуг. И у нас не будет людей, которых мы не смогли бы вылечить. Этих денег более чем достаточно. Что касается сотрудничества в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии… Помощь получили 3044 человека на сумму 95,1 миллион рублей, в то время, как в Федеральном бюджете РФ предусмотрена сумма 2 миллиарда 809 миллионов рублей на 3 года. Но мы не смогли организовать работу между ведомствами таким образом, чтобы наши граждане смогли воспользоваться этими благами. Так что, нашим министерствам предстоит работать в усиленном режиме».
«В соответствии с Соглашением РФ и РА в области оказания специализированной помощи гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство, в том числе, высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, в 2018-2019 гг. в бюджете Российской Федерации предусмотрена сумма 1 миллиард 753 миллиона рублей. Мы же воспользовались этим Соглашением в отношении 27 пациентов, примерно на 3,9 миллиона рублей. Все остальные деньги не использованы. И здесь я вижу большой ресурс для работы – денежные средства выделены, значит, мы можем рассчитывать не только на определенные виды медицинских услуг, а расширить их перечень. Это может и должно быть предметом наших договоренностей. При правильной постановке вопроса, российские коллеги нас поймут и расширят до максимума перечень медицинских услуг. И у нас не будет людей, которых мы не смогли бы вылечить. Этих денег более чем достаточно. Что касается сотрудничества в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии… Помощь получили 3044 человека на сумму 95,1 миллион рублей, в то время, как в Федеральном бюджете РФ предусмотрена сумма 2 миллиарда 809 миллионов рублей на 3 года. Но мы не смогли организовать работу между ведомствами таким образом, чтобы наши граждане смогли воспользоваться этими благами. Так что, нашим министерствам предстоит работать в усиленном режиме».
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