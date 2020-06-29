Аслан Бжания – о выплате зарплат, российском гражданстве, НДС и аэропорте





Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба.На пресс-конференции Глава государства Аслан Бжания ответил на ряд вопросов представителей абхазских СМИ.





Вопрос: по неофициальным данным более 100 граждан Абхазии находятся на российской стороне и не могут перейти границу. Это люди, которые обратились в российские медучреждения.



Аслан Бжания: «Две недели назад мы обращались с письмом, в котором просили руководство России учесть, что есть больные, которым необходим неоднократный выезд. Мы обязательно попробуем помочь нашим гражданам. Примерно такая же ситуация была и на другой сопредельной территории – грузинской, и мы несколько раз организовывали коридоры по возврату наших граждан. Мы возьмем это на контроль и поможем нашим гражданам».





Вопрос: каковы перспективы приобретения гражданства РФ гражданами РА?



Аслан Бжания: «Мне часто задавали этот вопрос во время выборной кампании, просили оказать содействие в приобретении российского гражданства. В нашем большом межгосударственном Договоре от 24 ноября 2014 года, в статье 13, сказано, что Российская Федерация предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Этот пункт Договора должен быть реализован. Но прошло уже более 5 лет, и в этом направлении еще ничего не сделано. Думаю, что в течение полугода мы придем к этой процедуре».



Вопрос: останется ли налог на добавленную стоимость?



Аслан Бжания: «Я был одним из критиков этого налога. Ввозной НДС – это деньги, которые взимаются на границе. Перевозит человек товар, ему посчитали ставку НДС, к примеру, он должен заплатить 100 тысяч рублей… Но, конечно, предпринимателю это сделать сложно, товар еще не продан. Поэтому, я говорил, что взимание НДС необходимо изменить в части порядка его платежей. Считаю, что было бы справедливо дать бизнесменам отсрочку. Но речь не идет о том, что сам налог надо изменить».





Вопрос: будет ли запущен аэропорт в следующем году?





Аслан Бжания: «Этим вопросом занималась ЗАО «Холдинговая компания «Синдика». Перед вылетом из Москвы ко мне приехал президент этой компании. Я думал мы будем говорить о развитии проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму. С учетом того кризиса, который складывается, прогнозируется спад объема перевозок, грузопотока, пассажиров, и этот проект для них теряет свою актуальность, поскольку очень затратный. Мы конечно будем искать возможности, мы очень рассчитывали на это проект».





Аслан Бжания сообщил о повышении зарплат бюджетникам и задержке выплат в ближайшие месяцы:



«С января 2021 года планируется существенное повышение заработной платы сотрудникам МВД, СГБ, отдельным категориям бюджетников, таким как деятели культуры, учителя, работники системы здравоохранения. Задержки заработных плат будут, примерно на 15-20 дней. Но зарплаты будут выплачены. По маю долгов не осталось».





Аслан Бжания о сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере здравоохранения:



«В соответствии с Соглашением РФ и РА в области оказания специализированной помощи гражданам Абхазии, имеющим российское гражданство, в том числе, высокотехнологической медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, в 2018-2019 гг. в бюджете Российской Федерации предусмотрена сумма 1 миллиард 753 миллиона рублей. Мы же воспользовались этим Соглашением в отношении 27 пациентов, примерно на 3,9 миллиона рублей. Все остальные деньги не использованы. И здесь я вижу большой ресурс для работы – денежные средства выделены, значит, мы можем рассчитывать не только на определенные виды медицинских услуг, а расширить их перечень. Это может и должно быть предметом наших договоренностей. При правильной постановке вопроса, российские коллеги нас поймут и расширят до максимума перечень медицинских услуг. И у нас не будет людей, которых мы не смогли бы вылечить. Этих денег более чем достаточно. Что касается сотрудничества в области организации медицинского страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии… Помощь получили 3044 человека на сумму 95,1 миллион рублей, в то время, как в Федеральном бюджете РФ предусмотрена сумма 2 миллиарда 809 миллионов рублей на 3 года. Но мы не смогли организовать работу между ведомствами таким образом, чтобы наши граждане смогли воспользоваться этими благами. Так что, нашим министерствам предстоит работать в усиленном режиме».