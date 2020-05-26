16:53, 2 Июня 2020 57
16:24, 2 Июня 2020 299
15:44, 2 Июня 2020 253
15:04, 2 Июня 2020 131
14:49, 2 Июня 2020 346
13:17, 2 Июня 2020 226
13:05, 2 Июня 2020 471
11:47, 2 Июня 2020 288
18:53, 1 Июня 2020 438
17:51, 1 Июня 2020 444
17:46, 1 Июня 2020 456
17:02, 1 Июня 2020 604
16:58, 1 Июня 2020 567
16:57, 1 Июня 2020 568
15:45, 1 Июня 2020 475
15:16, 1 Июня 2020 478
14:53, 1 Июня 2020 389
12:42, 1 Июня 2020 365
20:08, 29 Мая 2020 1471
19:39, 29 Мая 2020 1198
18:28, 29 Мая 2020 1598
18:06, 29 Мая 2020 1317
17:06, 29 Мая 2020 895
15:30, 29 Мая 2020 826
Популярное
26.05.2020 1640
29.05.2020 1471
26.05.2020 1432
27.05.2020 1348
29.05.2020 1317
28.05.2020 1298
28.05.2020 1203
Аслан Бжания о Сухумском аэропорте: говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано
231
16:24, 2 Июня 2020
В Народном Собрании – Парламенте РА прошла встреча Главы государства с парламентариями.
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече с парламентариями Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о перспективах реконструкции Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, развития железной дороги и получения гражданства Российской Федерации.
Вице-спикер Левон Галустян задал все эти вопросы в формате блиц-опроса.
Аслан Бжания проинформировал о состоянии дел по реконструкции аэропорта: «В прошлые выходные у меня была встреча в Сочи с представителями Министерства транспорта РФ, они сказали, что хотели бы вернуться к этому проекту, после чего я дал поручение поднять все документы, которыми мы располагаем. Говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано. Есть старое Соглашение с РФ, подписанное 2010 году, о воздушном сообщении и об оказании помощи в случае аварии. Абхазской стороной подготовлена вся необходимая правовая база, созданы службы и разработаны инструкции, присвоены буквенные коды. То, что мы могли сделать, мы уже сделали. По документам мы видим, что шла переписка с АО «Холдинговая компания «Синдика», которая принадлежит Арсену Канокову. В одном из писем говорится, что они дали поручения ООО «Ленавиа» подготовить предпроектные работы по капитальному ремонту и реконструкции Сухумского аэропорта. В плане намерений – создание совместной компании, которой передается имущественный комплекс, а инвестор вкладывает необходимые средства. При этом, взлетная полоса остается в собственности государства, летательные аппараты также могут быть использованы для нужд государства в случае форс-мажора. Но пока никакой предпроектной документации нет. На этом пока все».
Также, Аслан Бжания рассказал о возможности приобретения гражданами РА гражданства РФ: «Думаю, после преодоления проблемы коронавируса мы вернемся к этому вопросу, потому что очень много наших граждан в этом заинтересованы. Конечно, мы будем им помогать».
По поводу перспектив развития железной дороги, Президент отметил: «По этому вопросу у меня пока никакой картины нет. Но, по-моему, это ключевой вопрос для развития экономики. И было бы правильно, чтобы проект заработал».
Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече с парламентариями Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о перспективах реконструкции Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, развития железной дороги и получения гражданства Российской Федерации.
Вице-спикер Левон Галустян задал все эти вопросы в формате блиц-опроса.
Аслан Бжания проинформировал о состоянии дел по реконструкции аэропорта: «В прошлые выходные у меня была встреча в Сочи с представителями Министерства транспорта РФ, они сказали, что хотели бы вернуться к этому проекту, после чего я дал поручение поднять все документы, которыми мы располагаем. Говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано. Есть старое Соглашение с РФ, подписанное 2010 году, о воздушном сообщении и об оказании помощи в случае аварии. Абхазской стороной подготовлена вся необходимая правовая база, созданы службы и разработаны инструкции, присвоены буквенные коды. То, что мы могли сделать, мы уже сделали. По документам мы видим, что шла переписка с АО «Холдинговая компания «Синдика», которая принадлежит Арсену Канокову. В одном из писем говорится, что они дали поручения ООО «Ленавиа» подготовить предпроектные работы по капитальному ремонту и реконструкции Сухумского аэропорта. В плане намерений – создание совместной компании, которой передается имущественный комплекс, а инвестор вкладывает необходимые средства. При этом, взлетная полоса остается в собственности государства, летательные аппараты также могут быть использованы для нужд государства в случае форс-мажора. Но пока никакой предпроектной документации нет. На этом пока все».
Также, Аслан Бжания рассказал о возможности приобретения гражданами РА гражданства РФ: «Думаю, после преодоления проблемы коронавируса мы вернемся к этому вопросу, потому что очень много наших граждан в этом заинтересованы. Конечно, мы будем им помогать».
По поводу перспектив развития железной дороги, Президент отметил: «По этому вопросу у меня пока никакой картины нет. Но, по-моему, это ключевой вопрос для развития экономики. И было бы правильно, чтобы проект заработал».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.