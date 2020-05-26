APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:53, 2 Июня 2020 57
16:24, 2 Июня 2020 299
15:44, 2 Июня 2020 253
15:04, 2 Июня 2020 131
14:49, 2 Июня 2020 346
13:17, 2 Июня 2020 226
13:05, 2 Июня 2020 471
11:47, 2 Июня 2020 288
18:53, 1 Июня 2020 438
17:51, 1 Июня 2020 444
17:46, 1 Июня 2020 456
17:02, 1 Июня 2020 604
16:58, 1 Июня 2020 567
16:57, 1 Июня 2020 568
15:45, 1 Июня 2020 475
15:16, 1 Июня 2020 478
14:53, 1 Июня 2020 389
12:42, 1 Июня 2020 365
20:08, 29 Мая 2020 1471
19:39, 29 Мая 2020 1198
18:28, 29 Мая 2020 1598
18:06, 29 Мая 2020 1317
17:06, 29 Мая 2020 895
15:30, 29 Мая 2020 826
14:58, 29 Мая 2020 1013

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания о Сухумском аэропорте: говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано

Аслан Бжания о Сухумском аэропорте: говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано

231
16:24, 2 Июня 2020
Аслан Бжания о Сухумском аэропорте: говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано
В Народном Собрании – Парламенте РА прошла встреча Главы государства с парламентариями.

Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече с парламентариями Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о перспективах реконструкции Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, развития железной дороги и получения гражданства Российской Федерации.

Вице-спикер Левон Галустян задал все эти вопросы в формате блиц-опроса. 

Аслан Бжания проинформировал о состоянии дел по реконструкции аэропорта: «В прошлые выходные у меня была встреча в Сочи с представителями Министерства транспорта РФ, они сказали, что хотели бы вернуться к этому проекту, после чего я дал поручение поднять все документы, которыми мы располагаем. Говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано. Есть старое Соглашение с РФ, подписанное 2010 году, о воздушном сообщении и об оказании помощи в случае аварии. Абхазской стороной подготовлена вся необходимая правовая база, созданы службы и разработаны инструкции, присвоены буквенные коды. То, что мы могли сделать, мы уже сделали. По документам мы видим, что шла переписка с АО «Холдинговая компания «Синдика», которая принадлежит Арсену Канокову. В одном из писем говорится, что они дали поручения ООО «Ленавиа» подготовить предпроектные работы по капитальному ремонту и реконструкции Сухумского аэропорта. В плане намерений – создание совместной компании, которой передается имущественный комплекс, а инвестор вкладывает необходимые средства. При этом, взлетная полоса остается в собственности государства, летательные аппараты также могут быть использованы для нужд государства в случае форс-мажора. Но пока никакой предпроектной документации нет. На этом пока все». 
Также, Аслан Бжания рассказал о возможности приобретения гражданами РА гражданства РФ: «Думаю, после преодоления проблемы коронавируса мы вернемся к этому вопросу, потому что очень много наших граждан в этом заинтересованы. Конечно, мы будем им помогать».

По поводу перспектив развития железной дороги, Президент отметил: «По этому вопросу у меня пока никакой картины нет. Но, по-моему, это ключевой вопрос для развития экономики. И было бы правильно, чтобы проект заработал».


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика