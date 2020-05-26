Аслан Бжания о Сухумском аэропорте: говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано

В Народном Собрании – Парламенте РА прошла встреча Главы государства с парламентариями.



Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече с парламентариями Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о перспективах реконструкции Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба, развития железной дороги и получения гражданства Российской Федерации.



Вице-спикер Левон Галустян задал все эти вопросы в формате блиц-опроса.



Аслан Бжания проинформировал о состоянии дел по реконструкции аэропорта: «В прошлые выходные у меня была встреча в Сочи с представителями Министерства транспорта РФ, они сказали, что хотели бы вернуться к этому проекту, после чего я дал поручение поднять все документы, которыми мы располагаем. Говорить, что проект находится в плоскости практического решения, рано. Есть старое Соглашение с РФ, подписанное 2010 году, о воздушном сообщении и об оказании помощи в случае аварии. Абхазской стороной подготовлена вся необходимая правовая база, созданы службы и разработаны инструкции, присвоены буквенные коды. То, что мы могли сделать, мы уже сделали. По документам мы видим, что шла переписка с АО «Холдинговая компания «Синдика», которая принадлежит Арсену Канокову. В одном из писем говорится, что они дали поручения ООО «Ленавиа» подготовить предпроектные работы по капитальному ремонту и реконструкции Сухумского аэропорта. В плане намерений – создание совместной компании, которой передается имущественный комплекс, а инвестор вкладывает необходимые средства. При этом, взлетная полоса остается в собственности государства, летательные аппараты также могут быть использованы для нужд государства в случае форс-мажора. Но пока никакой предпроектной документации нет. На этом пока все».

Также, Аслан Бжания рассказал о возможности приобретения гражданами РА гражданства РФ: «Думаю, после преодоления проблемы коронавируса мы вернемся к этому вопросу, потому что очень много наших граждан в этом заинтересованы. Конечно, мы будем им помогать».



По поводу перспектив развития железной дороги, Президент отметил: «По этому вопросу у меня пока никакой картины нет. Но, по-моему, это ключевой вопрос для развития экономики. И было бы правильно, чтобы проект заработал».



