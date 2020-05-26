Аслан Бжания о противодействии преступности и коррупции: это самая важная проблема на сегодняшний день

В Народном Собрании – Парламенте РА прошла встреча Главы государства с парламентариями.



Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. На встрече с парламентариями Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал об итогах двусторонних переговоров в Москве.

Как сообщил Бжания, обсуждался целый ряд вопросов. Так, на встрече в Москве шла речь о реформе энергетической отрасли. Вопрос был поднят, в связи с обращением Рауля Хаджимба к российской стороне для оказания помощи по перетоку электроэнергии в 2017 году. Российскую сторону интересовала позиция Абхазии в этой проблеме. «Сейчас мы поднимаем все документы по этому вопросу,

Парламент будет проинформирован», - пояснил Президент.



Особое внимание Глава государства уделил вопросам борьбы с преступностью и коррупцией в стране и рассказал об обсуждении этих вопросов с российской стороной: «Наших коллег интересует перечень необходимых практических мер и нормативных актов для организации эффективной борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В этой связи, я просил бы вас, уважаемые коллеги, обратить внимание на несколько законопроектов, к подготовке которых я имел отношение. Это проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РА по вопросам противодействия коррупции», «О порядке транспортного обслуживания публичных служащих и депутатов», «О публичных закупках». Конечно, эти законопроекты нуждаются в доработке. Кроме того, просил бы поднять и изучить пакет законов о противодействии организованной преступности».



Аслан Бжания высказал свою позицию в проблеме противодействия преступности: «На улице 21 век! Не должно быть никаких «смотрящих»! Это контрпродуктивно! Стране и людям это не нужно, пусть занимаются спортом, наукой, искусством. От нас люди ждут соответствующих подходов. Я не призываю кому-то отсекать головы. Если мы не решаем одну проблему, она порождает другую, потом нарастает ком, который может угрожать безопасности населения. Вы же обратили внимание, какое количество оружия хранится у людей? Причем, не просто огнестрельного, а специального. В условиях Абхазии, кому это нужно? Это самая важная проблема на сегодняшний день. Нужно оказать помощь правоохранительным органам».



Также, Аслан Бжания проинформировал депутатов о достигнутых договоренностях с российской стороной о финансовой помощи: «В рамках последней поездки в Москву, мы просили российскую сторону оказать нам финансовую помощь. Поскольку, только за апрель доходная часть нашего бюджета не добрала 207 миллионов рублей. Докладываю вам, что российская сторона пошла навстречу, и те деньги, которые выпадают из нашего бюджета, нам восполнят. Мы договорились – все, что будет утрачено в текущем году, на эту сумму российская сторона окажет помощь. Речь идет о зарплатах и пенсионных выплатах».





