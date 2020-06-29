20:54, 2 Июля 2020 27
20:45, 2 Июля 2020 47
20:40, 2 Июля 2020 68
18:46, 2 Июля 2020 144
14:46, 2 Июля 2020 208
13:02, 2 Июля 2020 263
12:12, 2 Июля 2020 274
09:17, 2 Июля 2020 297
21:05, 1 Июля 2020 391
16:00, 1 Июля 2020 533
15:14, 1 Июля 2020 792
13:53, 1 Июля 2020 441
13:01, 1 Июля 2020 998
12:31, 1 Июля 2020 500
12:11, 1 Июля 2020 417
20:04, 30 Июня 2020 1309
18:00, 30 Июня 2020 786
15:44, 30 Июня 2020 503
15:40, 30 Июня 2020 545
13:09, 30 Июня 2020 727
19:47, 29 Июня 2020 1086
19:17, 29 Июня 2020 1554
19:00, 29 Июня 2020 1070
13:19, 29 Июня 2020 833
Популярное
29.06.2020 1554
25.06.2020 1369
30.06.2020 1309
26.06.2020 1288
26.06.2020 1270
25.06.2020 1223
25.06.2020 1190
29.06.2020 1086
Аслан Бжания о добыче нефти: если этот проект войдет в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме
68
20:40, 2 Июля 2020
Президент Абхазии дал пресс-конференцию.
Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции для абхазских средств массовой информации высказал свою позицию по поводу разведки и добычи нефтепродуктов.
Глава государства подчеркнул: «Моя точка зрения не изменилась и состоит в следующем… В апреле прошлого года была создана очередная парламентская комиссия по изучению целесообразности добычи нефтепродуктов. Прошло больше года, я жду, когда будут результаты работы этой комиссии. Более того, у меня уже есть возможность самому вникнуть в этот вопрос, дать поручения компетентным органам посмотреть, что в этой отрасли происходит, чем я в ближайшее время и займусь».
Аслан Бжания напомнил историю вопроса: «Есть Распоряжение, подписанное Бесланом Барциц 30 марта 2018 года «О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров от 16 мая 2014 года о предоставлении компании «Апсны-ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычи водородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря». Лицензия компании была продлена до 30 марта 2018 года. Наверно, какие-то работы идут. Более мне ничего не известно».
При этом Бжания пояснил: «Я вам скажу следующее: как только будет понятно, чем мы располагаем с точки зрения коммерции, конечно, мы еще раз все взвесим. Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть, это проект перспективный. Тут вопрос в следующем, в какой мере нужно учесть интересы абхазского государства? Я, как Глава государства, вам гарантирую, что этот проект, если войдет в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме. Очень много слухов и суждений, как правило, некомпетентных, по этому поводу. Говорят, что нефть – это политика, и скорее всего, так оно и есть. Поэтому, просил бы всех активных членов нашего общества иметь это ввиду и не делать поспешных выводов, не высказывать, не имея на то соответствующих аргументов, оценочных суждений, не заниматься навешиванием ярлыков».
Президент подытожил: «Есть Парламент и есть комиссия, которой руководит депутат Тарба, есть соответствующие документы. И есть принцип преемственности, мы обязаны будем его соблюдать. Если в контрактах есть определенные нарушения или они несут исключительно кабальный характер, это будет пересмотрено».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.