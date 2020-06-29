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Аслан Бжания о добыче нефти: если этот проект войдет в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме

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20:40, 2 Июля 2020
Аслан Бжания о добыче нефти: если этот проект войдет в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме

Президент Абхазии дал пресс-конференцию.

Сухум. 2 июля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции для абхазских средств массовой информации высказал свою позицию по поводу разведки и добычи нефтепродуктов.

 Глава государства подчеркнул: «Моя точка зрения не изменилась и состоит в следующем… В апреле прошлого года была создана очередная парламентская комиссия по изучению целесообразности добычи нефтепродуктов. Прошло больше года, я жду, когда будут результаты работы этой комиссии. Более того, у меня уже есть возможность самому вникнуть в этот вопрос, дать поручения компетентным органам посмотреть, что в этой отрасли происходит, чем я в ближайшее время и займусь».

Аслан Бжания напомнил историю вопроса: «Есть Распоряжение, подписанное Бесланом Барциц 30 марта 2018 года «О внесении изменений в Распоряжение Кабинета Министров от 16 мая 2014 года о предоставлении компании «Апсны-ойл» права на геологическое изучение, разведку и добычи водородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря». Лицензия компании была продлена до 30 марта 2018 года. Наверно, какие-то работы идут. Более мне ничего не известно».

При этом Бжания пояснил: «Я вам скажу следующее: как только будет понятно, чем мы располагаем с точки зрения коммерции, конечно, мы еще раз все взвесим. Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть, это проект перспективный. Тут вопрос в следующем, в какой мере нужно учесть интересы абхазского государства? Я, как Глава государства, вам гарантирую, что этот проект, если войдет в стадию реализации, интересы абхазского государства будут защищены в полном объеме. Очень много слухов и суждений, как правило, некомпетентных, по этому поводу. Говорят, что нефть – это политика, и скорее всего, так оно и есть. Поэтому, просил бы всех активных членов нашего общества иметь это ввиду и не делать поспешных выводов, не высказывать, не имея на то соответствующих аргументов, оценочных суждений, не заниматься навешиванием ярлыков».

Президент подытожил: «Есть Парламент и есть комиссия, которой руководит депутат Тарба, есть соответствующие документы. И есть принцип преемственности, мы обязаны будем его соблюдать. Если в контрактах есть определенные нарушения или они несут исключительно кабальный характер, это будет пересмотрено».

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