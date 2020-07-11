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Аслан Бжания: «Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет»
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15:59, 18 Июля 2020
Президент Аслан Бжания ознакомился с условиями несения службы бойцами ЦСН.
Сухум. 18 июля 2020. Апсныпресс. Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.
Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга.
Президент ознакомился с условиями несения службы бойцами подразделения. Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы. Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра.
Президент обозначил главные задачи Центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. «Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я, как глава государства намерен оказывать вам поддержку, "- сказал Аслан Бжания.
В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.
В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.
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