Аслан Бжания: «Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет»





Сухум. 18 июля 2020. Апсныпресс. Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил сегодня Центр специального назначения СГБ РА. Главу государства сопровождали и.о. председателя СГБ Роберт Киут и депутат Парламента Рауль Лолуа.





Аслан Бжания почтил память бойцов ЦСН, погибших при исполнении служебного долга.





Президент ознакомился с условиями несения службы бойцами подразделения. Начальник Центра Джон Атумава доложил Главнокомандующему о проводимых мероприятиях по боевой подготовке, условиях несения службы, материально-техническом состоянии базы. Аслан Бжания провел совещание с офицерским составом Центра.





Президент обозначил главные задачи Центра - противодействие организованной преступности, международному терроризму и экстремизму. «Безопасность наших граждан должна быть обеспечена. Никаких центров власти, кроме народа и уполномоченных им органов в стране быть не должно и не будет. Центр специального назначения всегда был в авангарде, и я, как глава государства намерен оказывать вам поддержку, "- сказал Аслан Бжания.



В ходе посещения Центра, президент принял участие в боевой стрельбе.