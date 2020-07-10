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Аслан Бжания наблюдал за боевой стрельбой на совместных военных учениях Абхазии и России
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14:57, 10 Июля 2020
Президент Республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами РА посетил полигон «Цабал».
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. Сегодня Президент Республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой, в рамках совместных учений военнослужащих Министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, которые проводятся во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Службой государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщается на сайте Главы государства.
Как говорится в сообщении, масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал». Также, активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения, во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.
Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами РА остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», - сказал Аслан Бжания по итогам учений.
Сухум. 10 июля. Апсныпресс. Сегодня Президент Республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания на полигоне «Цабал» наблюдал за боевой стрельбой, в рамках совместных учений военнослужащих Министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, которые проводятся во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Службой государственной безопасности Абхазии. Об этом сообщается на сайте Главы государства.
Как говорится в сообщении, масштабные учения абхазских и российских военных проходили несколько дней на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал». Также, активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения, во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами, отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трёх тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.
Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами РА остался доволен ходом боевой стрельбы. «Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил», - сказал Аслан Бжания по итогам учений.
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