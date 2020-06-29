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Аслан Бжания: ключевая составляющая инвестиционного климата страны – обеспечение правопорядка и соблюдение прав граждан

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15:01, 3 Июля 2020
Аслан Бжания: ключевая составляющая инвестиционного климата страны – обеспечение правопорядка и соблюдение прав граждан
Глава государства дал пресс-конференцию ИА «Интерфакс» в онлайн-режиме.

Сухум. 3 июля. Апсныпресс. На онлайн пресс-конференции информационному агентству «Интерфакс», Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о двустороннем сотрудничестве в военной и правоохранительной сферах и о работе, направленной на улучшение инвестиционного климата страны.

Президент напомнил, что взаимодействие по линии Министерства обороны РА налажено, создана объединенная военная группировка: «Стоит вопрос о строительстве инфраструктурных сооружений. Мы прекрасно осознаем, насколько важно взаимодействовать с Российской Федерацией в военной сфере. Конечно, это приоритетное направление деятельности и работы Главы абхазского государства».

При этом Аслан Бжания рассказал об основных направлениях работы по обеспечению правопорядка и борьбы с коррупцией: «Считаю работу правоохранительных органов, судейского корпуса, направленную на противодействие коррупции, организованной преступности, задачей номер один. Руководство многих ведомств поменялось, перед коллегами поставлены задачи, сейчас идет изучение состояния дел в отраслях экономики. В ближайшее время, думаю, к октябрю, будут подготовлены предложения по реформированию государственных институтов. Это – с одной стороны. А с другой – руководством ведомств предпринимаются максимальные усилия, направленные на борьбу с организованной преступностью и коррупцией. Есть определенные подвижки по резонансным и тяжким делам, были проведены задержания, т. е. процесс идет. Говорить о том, что работа ведомств качественным образом изменилась, преждевременно. Качественные изменения могут произойти, как результат комплекса мер: тут надо посмотреть и штатное расписание, и функционал, и материально-техническое обеспечение, необходимо вносить изменения в некоторые статьи уголовного, уголовно-процессуального кодексов, внести в Парламент ряд законопроектов, направленных на противодействие организованной преступности и преступлений коррупционной направленности. Часть законопроектов в Парламенте уже есть, другая часть – будет доработана и направлена. Мы предполагаем завершить эту работу к январю 2021 года».

Также, Президент Абхазии подчеркнул важность двустороннего взаимодействия в правоохранительной сфере: «Практически, решен вопрос о строительстве Информационно-координационного центра Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации. ИКЦ будет оказывать содействие в противодействии тяжким преступлениям и так далее. Кроме того, в наших планах, на перспективу 2021, 2022, 2023 годов, строительство пенитенциарного учреждения. Средства на это предусмотрены в Инвестпрограмме. 

Повысить качество работы правоохранительных органов – задача номер один. И руководство Абхазии в полной мере отдает себе отчет в том, что ключевая составляющая инвестиционного климата страны – обеспечение правопорядка и соблюдение прав граждан. Поэтому, мы действуем в таком ключе».

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