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Аслан Бжания: без духовной составляющей не может сложиться личность
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16:15, 8 Июня 2020
Президент принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс/служба Главы государства.
На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействии государства и церкви.
Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.
«Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность»,- подчеркнул Президент.
Аслан Бжания отметил важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества.
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.
В завершении встречи Глава АПЦ преподнес в дар Президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.
Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс/служба Главы государства.
На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействии государства и церкви.
Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.
«Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность»,- подчеркнул Президент.
Аслан Бжания отметил важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества.
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.
В завершении встречи Глава АПЦ преподнес в дар Президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.
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