Аслан Бжания: без духовной составляющей не может сложиться личность

Президент принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви.



Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс/служба Главы государства.



На встрече обсуждались вопросы развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений, взаимодействии государства и церкви.



Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и неукоснительно соблюдать права верующих.

«Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность»,- подчеркнул Президент.



Аслан Бжания отметил важность сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества.



Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать насущные вопросы.



В завершении встречи Глава АПЦ преподнес в дар Президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.

