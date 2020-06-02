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Аслан Бжания: без духовной составляющей не может сложиться личность

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16:15, 8 Июня 2020
Аслан Бжания: без духовной составляющей не может сложиться личность
Президент принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви.

Сухум. 8 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания  принял представителей Церковного Совета Абхазской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс/служба Главы государства.
 
На встрече обсуждались вопросы  развития церковной жизни в стране, пути гармонизации внутрицерковных отношений,  взаимодействии государства и церкви. 
 
Глава государства отметил важную роль и значение церкви в становлении гражданина и государства. Аслан Бжания заявил, что намерен учитывать этот фактор в своей работе и  неукоснительно соблюдать права верующих.
 «Это очень важно, потому как без духовной составляющей не может сложиться личность»,- подчеркнул Президент.
 
Аслан Бжания отметил важность  сохранения духовности и нравственности среди христианского сообщества. 
 
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиаа поблагодарил    Аслана Бжания за возможность общаться с Президентом и обсуждать  насущные вопросы.   
 
В завершении встречи Глава АПЦ преподнес в дар Президенту Абхазии Икону Святого Апостола Симона Канонита с дарственной надписью, именной календарь Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, а также уникальный золотой крест филигранной работы.

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