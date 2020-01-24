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Аслан Басария: мы ждем принятия решений по перетоку электроэнергии из России на межправительственном уровне
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16:38, 27 Января 2020
Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" дал брифинг.
Сухум. 27 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на брифинге рассказал о проблемах в сфере энергетики и планах по снабжению страны электричеством в ближайшее время.
Как сообщил Басария: "Эта проблема появилась не сегодня. Нам нужно было с 1 января 2020 получать переток, чтобы экономить воду в Джварском водохранилище. При этом, потребление электроэнергии в Абхазии растет, и при определенных климатических условиях ситуация может ухудшиться. Период конца 2019 и начала 2020 годов в климатическом плане оказался одним из самых жестоких за последние 30-40 лет".
Басария привёл цифры: "Выработка ИнгурГЭС на сегодняшний день чуть меньше 442 метров над уровнем моря. На уровне 420 метров, который является критическим, фактически происходит полная остановка ГЭС. Остаётся возможность вырабатывать электроэнергию на притоке. ИнгурГЭС может выработать 106 млн кВт часов. У нас есть ещё перепадная ГЭС 1. Таким образом, суммарная выработка Перепадной ГЭС 1 и ИнгурГЭС дает нам возможность суммировать это количество электроэнергии. Что касается притока, на ИнгурГЭС он очень низкий в январе, в феврале, марте, по 1 апреля - выработка составляет более 140 млн кВт часов. На Перепадной ГЭС 1 выработка около 55 млн кВт часов. Соответственно, выработка двух ГЭС составляет около 300 миллионов кВт часов".
Тем не менее, по расчётам Басария, за период январь-апрель прогнозные потребления в стране составляют 533 миллион кВт часов. "Но за последние 4-5 дней побиты все рекорды по потреблению электроэнергии в сутки – более 9 млн кВт часов. И естественно получается дефицит – около 260 миллионов кВт часов на данный момент. Совершенно логично, мы приступили к веерным отключениям", - сказал он.
Басария рассказал о планах: "Для того, чтобы пройти этот период времени без перетока, каждый объект должен быть обесточен на время порядка 10 часов в сутки. Тот график, который мы сейчас включили, это всего лишь 4 часа в сутки. Мы ждем принятия решений на межправительственном уровне. Работа в этом направлении идет уже давно, тем не менее, на сегодняшний день этот вопрос еще не решен. Говорить о том, когда он решится, в силу своей компетенции я не могу. Мы надеемся на переток из Российской Федерации".
При этом Басария проинформировал, что 22 января представители РФ посетили Джварское водохранилище, чтобы уточнить данные.
Кроме того, Басария напомнил о задолженностях по оплате за электричество: порядка 70% населения не платят за потреблённую электроэнергию.
Сухум. 27 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на брифинге рассказал о проблемах в сфере энергетики и планах по снабжению страны электричеством в ближайшее время.
Как сообщил Басария: "Эта проблема появилась не сегодня. Нам нужно было с 1 января 2020 получать переток, чтобы экономить воду в Джварском водохранилище. При этом, потребление электроэнергии в Абхазии растет, и при определенных климатических условиях ситуация может ухудшиться. Период конца 2019 и начала 2020 годов в климатическом плане оказался одним из самых жестоких за последние 30-40 лет".
Басария привёл цифры: "Выработка ИнгурГЭС на сегодняшний день чуть меньше 442 метров над уровнем моря. На уровне 420 метров, который является критическим, фактически происходит полная остановка ГЭС. Остаётся возможность вырабатывать электроэнергию на притоке. ИнгурГЭС может выработать 106 млн кВт часов. У нас есть ещё перепадная ГЭС 1. Таким образом, суммарная выработка Перепадной ГЭС 1 и ИнгурГЭС дает нам возможность суммировать это количество электроэнергии. Что касается притока, на ИнгурГЭС он очень низкий в январе, в феврале, марте, по 1 апреля - выработка составляет более 140 млн кВт часов. На Перепадной ГЭС 1 выработка около 55 млн кВт часов. Соответственно, выработка двух ГЭС составляет около 300 миллионов кВт часов".
Тем не менее, по расчётам Басария, за период январь-апрель прогнозные потребления в стране составляют 533 миллион кВт часов. "Но за последние 4-5 дней побиты все рекорды по потреблению электроэнергии в сутки – более 9 млн кВт часов. И естественно получается дефицит – около 260 миллионов кВт часов на данный момент. Совершенно логично, мы приступили к веерным отключениям", - сказал он.
Басария рассказал о планах: "Для того, чтобы пройти этот период времени без перетока, каждый объект должен быть обесточен на время порядка 10 часов в сутки. Тот график, который мы сейчас включили, это всего лишь 4 часа в сутки. Мы ждем принятия решений на межправительственном уровне. Работа в этом направлении идет уже давно, тем не менее, на сегодняшний день этот вопрос еще не решен. Говорить о том, когда он решится, в силу своей компетенции я не могу. Мы надеемся на переток из Российской Федерации".
При этом Басария проинформировал, что 22 января представители РФ посетили Джварское водохранилище, чтобы уточнить данные.
Кроме того, Басария напомнил о задолженностях по оплате за электричество: порядка 70% населения не платят за потреблённую электроэнергию.
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