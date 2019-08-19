Аслан Басария: ИнгурГЭС является собственностью Абхазии, согласно абхазскому законодательству!

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» опроверг заявление депутата Народного Собрания – Парламента РА Алмаса Джапуа о незаконной деятельности предприятия.



Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В РУП «Черноморэнерго» состоялась пресс-конференция, на которой руководитель предприятия Аслан Басария опроверг заявление депутата Народного Собрания – Парламента Абхазии Алмаса Джапуа, обвинившего РУП «Черноморэнерго» в незаконной деятельности. Основанием для пресс-конференции послужило ранее сделанное публичное заявление председателя парламентской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» Алмаса Джапуа.



Басария прояснил ситуацию, сложившуюся вокруг гидроэлектростанции: «Хочу напомнить, что часть комплекса ИнгурГЭС находится на территории Грузии, при этом вырабатываемую комплексом электроэнергию потребляют обе страны. В связи с такой уникальной ситуацией, две враждующие стороны вынуждены совместно эксплуатировать один объект. Соответственно, в течение 26 лет существует хрупкий «энергетический мир» между Абхазией и Грузией для того, чтобы обе страны имели возможность пользоваться электроэнергией, вырабатываемой данным комплексом».



Опровергая заявление председателя парламентской комиссии, руководитель РУП «Черноморэнерго» отметил: «Почему каждые 5 лет, исключительно перед выборами, некоторые лица вспоминают о том, что ИнгурГЭС не на балансе «Черноморэнерго»? Ведь ни для кого этот факт в Абхазии не является новостью. Вне зависимости от балансовой принадлежности, имущественный комплекс ИнгурГЭС является государственной собственностью Абхазии на основании Постановления Верховного Совета РА от 1992 г. Управление и распоряжение объектом республиканской собственности осуществляет Правительство Абхазии. То есть, если «Черноморэнерго» поручат поставить ИнгурГЭС на баланс, то мы это выполним. Однако постановка на баланс такого объекта несет за собой колоссальные расходы, при этом нужно умудриться поставить на баланс комплекс, часть которого находится на территории чужой враждебной страны. Даже если мы это осуществим, то у Правительства нашей страны не хватит средств для эксплуатации столь крупного предприятия. Содержание станции обойдется «Черноморэнерго» более 1 млрд рублей в год. А, учитывая то, что последняя дотация из бюджета составляла 15 млн рублей, очевидно, что это повлечет за собой существенный рост тарифов за электроэнергию».



По словам Басария, между РУП «Черноморэнерго» и ООО «ИнгуриГЭС», в силу непризнания независимого статуса Абхазии Грузией, сложились бездоговорные отношения, а все заявления грузинской стороны, в том числе, задокументированные, о том, что данный объект является собственностью Грузии или какой-либо грузинской компании, являются фикцией, не имеющей на территории Абхазии никакой силы.



Басария подчеркнул: «Объект находится под охраной силовых структур Абхазии и все оборудование, привезенное на объект из Грузии, проходит таможенный досмотр. Более того, в работе с грузинскими энергетиками мы никогда не задавались вопросом, как у них оформлена ИнгурГЭС. Когда такая необходимость появилась, и мы отправили соответствующий запрос, то выяснилось, что долевое участие Грузии в компании ООО «Ингури ГЭС» составляет 100%. Все лица, с которыми представители «Черноморэнерго» ведут переговоры по линии ИнгурГЭС являются официальными лицами, представляющими грузинскую энергетику и экономику. Тем не менее, для абхазской стороны не имеет никакого значения, кто является владельцем этой компании, сама гидроэлектростанция от этого не престает быть собственностью Абхазии. Между Абхазией и Грузией даже не заключен Договор о ненападении, поэтому об иных официальных межправительственных и межведомственных договорах не может быть и речи».



Отвечая на аргумент Джапуа о том, что во время сбоев Грузия закупает из России электроэнергию для Абхазии, Басария пояснил: «Система взаимодействия по перетоку электроэнергии во время сбоев в работе ИнгурГЭС лежит в плоскости межправительственной комиссии Абхазии и России, которая бюджетируется абхазской стороной. В редких случаях Грузия тоже закупает электроэнергию из России для собственных нужд».



Также, главный энергетик страны опроверг доводы Джапуа о продаже «излишков» электроэнергии: «Вся электроэнергия, поступающая на перепадные станции, находящиеся на балансе «Черноморэнерго», остается в Абхазии и не продается иностранным потребителям. Мы получаем 40% и более от вырабатываемой электроэнергии, и никаких излишков не остается. Заявление Джапуа о том, что на ИнгурГЭС существуют «левые» линии, уходящие в Россию и Турцию – откровенная ложь».



При этом Басария зачитал Отчет Контрольной палаты РА о деятельности РУП «Черноморэнерго», который Джапуа не продемонстрировал, ссылаясь на сохранение тайны, в соответствии с законом: «Согласно законодательству, эти данные не являются тайной. В Отчете не сказано ничего компрометирующего «Черноморэнерго», а лишь то, что, цитирую: «Достоверность пущенной электроэнергии в энергосистему Абхазии, вернее всего, не вызывает сомнения» или такие выводы, как: «Результаты подтверждают мнение о неудовлетворительном состоянии учета электроэнергии». На протяжении работы парламентской комиссии, нас вызвали всего один раз, чтобы огласить результаты, с некоторыми из которых мы согласились, а некоторые - отвергли. При этом я предоставил комиссии все необходимые документы, несмотря на заявление Джапуа об обратном. Также, я опровергаю утверждение Джапуа о том, что в состав совета директоров ООО «Ингури ГЭС» входят граждане Абхазии».



Руководитель «Черноморэнерго» подытожил: «Тот факт, что Джапуа не апеллировал никакими документами и показаниями свидетелей, говорит о том, что все его аргументы – подозрения и выводы одного человека».