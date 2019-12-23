Аслан Басария: если не провести необходимые ремонтные работы на ИнгурГЭС, возникает риск техногенной катастрофы

Глава РУП «Черноморэнерго» дал пресс-конференцию.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. Глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал на пресс-конференции о предстоящем ремонте ИнгурГЭС и перспективах зимнего периода для энергетиков и всех жителей Абхазии.



Басария еще раз подчеркнул: «Зима для нас — достаточно сложный период! Возникают аварийные ситуации. Работаем, зачастую, в авральном режиме».

И далее, генеральный директор РУП «Черноморэнерго» перешел к конкретике. В частности, он сообщил о ситуации на Бзыбской подстанции: «Это узловая подстанция, по классу напряжения - 220 киловольт, она фактически снабжает третью часть Республики Абхазия – Гагрский район и половину Гудаутского района. На подстанции случилась большая авария, но благодаря энергетикам в очень короткий период времени были проведены масштабные работы, связанные со строительством, а также с перевозкой очень крупного трансформатора – 125 мегаватт, который сам весит порядка 200 тонн. Трансформатор временно установлен на подстанции, чтобы проходить пиковые зимние нагрузки. Хочу сообщить, что буквально на днях на территорию Абхазии будет доставлен новый трансформатор, купленный за счет средств Инвестпрограммы. Впоследствии его соберут и установят вместо временного трансформатора».



Басария рассказал о необходимом ремонте на ИнгурГЭС: «При проведении больших ремонтных работ в тоннеле, который связывает два объекта ИнгурГЭС – плотину на территории Грузии и машинный зал на территории Республики Абхазия –естественно встает вопрос о том, что фактически весь комплекс ИнгурГЭС не будет функционировать весь этот период времени, остановится подача воды, а значит, перестанет вырабатываться электроэнергия на ГЭС и Перепадной ГЭС. Единственная возможность, которая останется – это работа Перепадной ГЭС: посредством технического сооружения небольшое количество воды из Ингура будет перебрасываться в водохранилище на территории Республики Абхазия, из которого питается ПерепаднаяГЭС. Это даст 15-25 мегаватт. Абхазия же потребляет в зимний период порядка 400 мегаватт. Соответственно, встает вопрос о компенсации дефицита мощностей для страны. И это уже межправительственные соглашения и договоренности. Но, как мы знаем, любая электроэнергия стоит денег. То есть, если остановить ИнгурГЭС примерно на 3,5 месяца, то стране потребуется электроэнергии примерно 700-800 млн квт/ч, а такой переток стоит около 2 миллиардов рублей. Думаю, наше Правительство надеется на понимание с российской стороны: если не провести необходимые ремонтные работы, велик риск техногенной катастрофы».





При этом Аслан Басария разъяснил, при каких условиях возникает дефицит воды в Джварском водохранилище и дал расчеты по дефициту электроэнергии: «Многое зависит от климатических условий. В основном, речь идет о таянии ледников и снегов. То есть, если в городе идет дождь, это не значит, что на высоте ‪800-1000‬ метров над уровнем моря происходят те же климатические процессы. Вопрос не только в дождях, должно происходить наполнение бассейна реки, которая уже питает водохранилище. Такого минимального количества осадков, как в этом году, не было с 1978 года. Если в прошлом году, в среднем, в декабре в секунду приходило около 70 кубов воды, то в этом году – всего 20-25 кубов. При этом, выработка комплекса ИнгурГЭС с января по ноябрь этого года составила 3 млрд 807 млн квт/ч, в прошлом году, в аналогичный период – это было 4 млрд 496 млн квт/ч, то есть, на 687 млн квт/ч в этом году меньше. По нашим расчётам, потребление в Абхазии с декабря по ‪1 апреля‬ – около 780 млн квт/ч, выработка ИнгурГЭС и Перепадной ГЭС – 500 млн квт/ч, таким образом, дефицит составляет 270-280 млн квт/ч. Для сравнения, в зимний период, в сутки, Абхазия потребляет 8-9 млн квт/ч. Поэтому, с января будущего года нам нужно получать переток из России. Если этого не произойдет, то январь мы еще поработаем на той воде, которая есть, ее хватит на месяц, после чего ИнгурГЭСостановится. Предположим, этот период мы сумеем пережить, используя «веерные отключения», но тогда каждый потребитель должен оставаться без электроэнергии по 8 часов в сутки в течение 3 месяцев. Естественно, наше Правительство занимается решением этого вопроса».



Подытоживая тему дефицита электроэнергии в зимний период, Басария напомнил: «Что такое цена за электричество и тариф – это те деньги, которые вкладываются в энергосистему для проведения ремонтных работ, строительства новых линий, подстанций. Но даже такой заниженный тариф, как в Абхазии, люди не платят, в первую очередь, это физические лица. «Черноморэнерго» не поднимает тариф, но при такой тарификации выполнять функции,которые возложены на энергосистему,невозможно. Мы надеемся, что по Закону об энергетике уполномоченный орган разработает методологию расчета тарифа. По самым скромным подсчетам, или государство должно доплачивать «Черноморэнерго» порядка 1 млрд рублей, или нужно делать средний тариф по Абхазии– 1 рубль. Сегодня тариф – 38 копеек, из которых мы реально собираем 22 копейки».



















