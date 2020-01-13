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Аслан Барциц сложил с себя полномочия вице-президента Абхазии

12:00, 13 Января 2020
Аслан Барциц сложил с себя полномочия вице-президента Абхазии
Вице-президент Абхазии распространил заявление.

Сухум. 13 января. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Аслан Барциц сделал заявление о сложении полномочий.

В заявлении говорится:

«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия».

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