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Аслан Барциц сложил с себя полномочия вице-президента Абхазии
12:00, 13 Января 2020
Вице-президент Абхазии распространил заявление.
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Аслан Барциц сделал заявление о сложении полномочий.
В заявлении говорится:
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия».
Сухум. 13 января. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Аслан Барциц сделал заявление о сложении полномочий.
В заявлении говорится:
«В соответствии с Конституцией Республики Абхазия и в связи с тем, что Президент Республики Абхазия Хаджимба Рауль Джумкович подал в отставку во имя сохранения мира и стабильности в Республике Абхазия, достижения общенационального согласия, заявляю о сложении с себя полномочий вице-президента Республики Абхазия».
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