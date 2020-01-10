Аслан Барциц о решении Кассационной коллегии: мы не согласны, будет подана апелляция

В Сухуме прошел митинг сторонников действующего Президента Абхазии.



Сухум. 11 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Тамара Ачба. На митинге сторонников Президента Абхазии Рауля Хаджимба выступил вице-президент РА Аслан Барциц.



Как подчеркнул Барциц, комментируя решение Кассационной коллегии Верховного суда РА: «На мой взгляд, там было давление, судьи приняли такое решение. Мы не согласны с этим, будет подана апелляция».



Кроме того, Барциц проинформировал, что заместитель Секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев провел ряд встреч: «Идут переговоры. Говорится, что народ нельзя сталкивать, важно избежать кровопролития. Нужно проявить терпение и мудрость. Мы должны стабилизировать ситуацию». По его словам, по поводу неправомерных действий в комплексе правительственных зданий Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело.



Также на митинге выступил экс вице-президент РА Виталий Габния: «Друзья, мы выстояли в тяжелую войну, победили, но вынуждены констатировать – мир мы проиграли. Произошло то, что произошло. Но полагать, что на волне некой победы оппозиционных сил, нас можно нагнуть, большое заблуждение. На той стороне тоже есть наши друзья, родственники, они не враги, а политические оппоненты. Нужно находить компромисс, и каждый должен отступить, чтобы прийти к общему результату. Президент никуда не уходит, но в этом нет решения проблемы. Нужен компромисс! Давайте двигаться в том правовом поле, в котором мы находимся».



По мнению Виталия Габния компромиссом могут стать новые выборы, но при этом на предвыборный период Рауль Хаджимба должен исполнять обязанности Президента.



