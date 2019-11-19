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Аслан Авидзба: в Конституции закреплено наше главное завоевание – право жить свободно!

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08:27, 26 Ноября 2019
Аслан Авидзба: в Конституции закреплено наше главное завоевание – право жить свободно!
Прошло 25 лет со дня принятия Конституции суверенного, демократического, правового государства Республики Абхазия.

Сухум. 26 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. Доктор исторических наук Аслан Авидзба рассказал Апсныпресс о том, в каких условиях принимался основной закон Республики Абхазия и об историческом значении Конституции суверенного, демократического, правового государства:

«После войны, 6 октября 1993 года, Владислав Ардзинба выступил с меморандумом о будущем развитии страны, где изложил свое видение перспектив независимого государства и сообщил, что начата работа над новой Конституцией.

Владислав Ардзинба подчеркивал, что необходимо принять Конституцию, отражающую новые реалии. Абхазия уже не была советской социалистической республикой, которой значилась в прежней Конституции, с 1992 года страна называлась Республика Абхазия. Принятие Конституции оказалось востребовано временем и стало важным условием развития государства. Была создана конституционная комиссия, возглавил которую сам Владислав Ардзинба. Участие в работе комиссии принимали правоведы Абхазии, а также, в качестве советников, эксперты из России.

Наряду с проектом Конституции, разработанным официальной конституционной комиссией, был представлен и ряд других проектов основного закона страны. Стоит упомянуть 3 из них: один – составленный известным правоведом, доктором юридических наук Тарасом Шамба, другой – известным юристом, общественным деятелем Зурабом Ачба и третий представила зарубежная абхазская диаспора. В проектах, предложенных Тарасом Шамба и Зурабом Ачба, фактически предлагалось Абхазию сделать президентской республикой, где Глава государства – президент, с однопалатным парламентом. Они также предлагали ввести должность уполномоченного по правам человека (омбудсмена). Проект Конституции от зарубежной диаспоры предусматривал создание скорее парламентской республики, с двухпалатным парламентом, который избирает президента.

Но в тех условиях, когда принималась Конституция, страна не была готова к парламентской форме правления. Нужен был лидер, который оперативно принимал бы решения. В окончательном проекте Конституции, который был принят 26 ноября 1994 года, были учтены по возможности, все высказанные замечания и предложения. В Главном законе страны закреплены итоги Отечественной войны народа Абхазии.

Мы должны понимать, что сам факт принятия Конституции именно 26 ноября 1994 года – это исторически значимое событие! Поскольку в ней закреплены не только права и законы, по которым мы существуем, но наше главное завоевание – право жить свободно! Поэтому, если даже мы хотим внести изменения в Конституцию, то менять полностью ее нельзя. К истории создания и принятия Главного закона страны нужно относиться очень аккуратно».


(АП): 26 ноября в Абхазии отмечают День Конституции. Конституция суверенного, демократического, правового государства Республики Абхазия была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа Абхазии избрали Первого Президента – Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета страны.

В Конституции закреплены целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия; провозглашено разделение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти; гарантированны права и свободы человека.

3 октября 1999 г. на референдуме подавляющее большинство граждан Абхазии одобрило первую статью основного закона страны, гласящую, что «Республика Абхазия (Апсны) – суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».

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