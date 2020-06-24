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Асида Шакрыл: ценности абхазской культуры базируются на уважении человеческого достоинства, что является краеугольным камнем в концепции прав человека

13:09, 30 Июня 2020
Асида Шакрыл: ценности абхазской культуры базируются на уважении человеческого достоинства, что является краеугольным камнем в концепции прав человека
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия был принят на сессии Народного Собрания – Парламента РА.

Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Дмитрий Басария. На сессии Народного Собрания – Парламента РА депутаты приняли первый в истории Абхазии публичный доклад Уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл.

Уполномоченный по правам человека сообщила парламентариям, с какими проблемами приходится сталкиваться Абхазии при практической реализации положений Конституции РА: «Международное сообщество проявило недопустимую избирательность в отношении нарушений прав человека, имевших место во время и после окончания грузино-абхазской войны, сосредоточив все внимание на одной категории пострадавших, а именно, на правах грузинских беженцев из Абхазии и лиц грузинской национальности, проживающих в Абхазии. Дискриминационные законы (такие, как законом «Об оккупированных территориях»), принятые Грузией в отношении Абхазии, и меры грузинской стороны по недопущению торгово-экономических, финансовых, транспортных, культурных и иных связей Абхазии с большинством государств мира, нарушили права граждан Абхазии на свободу передвижения. Двойные стандарты в отношении Абхазии со стороны международного сообщества вызывают в абхазском обществе ответную реакцию в виде достаточно противоречивого отношения к идеологии прав человека, которая воспринимается как «западное явление», при том, что менталитет нашего народа, ценности и нормы, лежащие в основе абхазской культуры, базируются на уважении человеческого достоинства, которое является краеугольным камнем в концепции прав человека».

Омбудсмен привела статистику: «За 2018-2019 год, а точнее за 1 год и 9 месяцев работы, в аппарат Уполномоченного обратились 152 гражданина, которых сотрудники аппарата Уполномоченного приняли в общей сложности около 400 раз. За указанный период по грубым нарушениям прав человека государственными органами было сделано 14 заявлений в средствах массовой информации, а также в открытых письмах на имя руководителей и глав ведомств. Самое большое количество обращений относятся к гражданским правам – 61 обращение, из них 18 – относятся к праву на получение документов, удостоверяющих личность; 16 – по нарушениям права на справедливое и публичное судебное разбирательство; 11 – по правам на гражданство; 39 – по социальным правам, из них 20 – по жилищным вопросам, 5 – по правам на здравоохранение, 4 – по правам на получение пенсии; 36 – по нарушениям личных прав, из них 15 дел связаны с правом на свободу от пыток; 9 – по нарушениям свободы передвижения; 7 – по правам на эффективные средства правовой защиты; 5 – по правам на свободу от унижающего достоинство обращения».

При этом Шакрыл подчеркнула, что несмотря на статус и широкие возможности Уполномоченного по правам человека, некоторые государственные органы могут месяцами игнорировать неоднократные запросы, либо отвечать на них не по существу.

В докладе Асида Шакрыл осудила узаконенные абхазским Правительством смертную казнь и запрет абортов: «Возможность применения смертной казни в качестве наказания за совершение уголовного преступления прямо противоречит конституционному праву на жизнь. Данный вид уголовного наказания связан с риском лишения жизни невиновных лиц, а качество правосудия в Абхазии и его обвинительный уклон повышают вероятность судебных ошибок. С принятием Закона «О здравоохранении», вступило в силу Положение об абсолютном запрете искусственного прерывания беременности в РА. Международная практика показывает, что распространены следующие виды показаний к искусственному прерыванию беременности: наличие социальных показаний (изнасилование, инцест, нахождение в местах лишения свободы и ряд других); наличие медицинских показаний, которые связаны с риском для жизни и здоровья беременной женщины, а также с невозможностью вынашивания здорового ребенка (например, при наличии аномалии развития плода). Согласно принятому Положению, в Абхазии невозможно проведение аборта ни по одному из указанных показаний, даже в случае наличия серьезной угрозы жизни или здоровью беременной женщины». При этом Шакрыл порекомендовала пересмотреть пункт 1 части 6 статьи 40 Закона РА «О здравоохранении».

По словам Шакрыл, в целях предупреждения и противодействия насилию в отношении женщин и детей Аппарат Уполномоченного подготовил законопроект «О защите от семейно-бытового насилия», направленный на защиту граждан от всех форм бытового насилия, включая покушение на жизнь. На днях законопроект был направлен в Парламент.

Также, Асида Шакрыл подчеркнула важность обеспечения социальных гарантий гражданам: «В Абхазии растет количество семей, оказавшихся за чертой бедности. При этом практически во всех этих семьях не удовлетворяются базовые потребности в еде, одежде, жилищно-бытовых условиях. Во многом это последствия неэффективной социальной политики, не предусматривающей должной поддержки людям, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях. Самыми незащищенными от бедности категориями населения являются пенсионеры, малоимущие жители сельских населенных пунктов, многодетные семьи и матери-одиночки».

Уполномоченный сделала акцент на проблемах лиц, находящихся в местах принудительного содержания. По мнению Шакрыл, строительство новой тюрьмы является главной и требующей срочного решения задачей для обеспечения надлежащего режима содержания заключенных. Также, необходимо принять действенные законодательные меры для включения понятия «пытка» в качестве самостоятельного состава преступления в Уголовный Кодекс РА, с указанием широкого определения этого понятия в соответствии с международными нормами и стандартами.

Шакрыл предложила пересмотреть нормы, закрепленные в пункте «б» части 1 статьи 5 и части 2 статьи 17 Законе «О гражданстве», которые, по ее мнению, превратили процедуру обмена паспорта в процедуру подтверждения гражданства.

Кроме того, Шакрыл предложила ряд рекомендаций по изменению Закона «Об Уполномоченном по правам человека в РА», Кодекса РА «О конституционной юрисдикции», Закона РА «О здравоохранении», Уголовного Кодекса РА, Уголовно-процессуального Кодекса РА, Закона РА «О гражданстве РА», избирательного законодательства, Гражданско-процессуального Кодекса РА и других нормативно-правовых актов.

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