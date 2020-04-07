Асида Шакрыл: предпринимаемые в условиях угрозы пандемии защитные меры, не должны приводить к нарушению прав человека

Уполномоченный по правам человека в РА Асида Шакрыл сделала заявление.



Сухум. 10 апреля. Апсныпресс.Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл сделала заявление, в котором призвала государственные органы, частные СМИ и жителей Абхазии соблюдать законодательство и не допускать нарушений прав человека в условиях чрезвычайного положения.



В заявлении говорится:



«Уважаемые граждане Абхазии!



Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая охватила почти весь мир, вынуждает нас принять все меры защиты народа Абхазии как от самой вирусной инфекции, так и от ее последствий. Признавая опасность и масштабы распространения инфекции, призываем всех соблюдать предписания врачей и требования режима чрезвычайного положения. Учитывая, что в современной истории мы не сталкивались с подобными вызовами, надо признать, что нам не хватает ни знаний, ни ресурсов, ни организованности для борьбы с возможной эпидемией. Поэтому нам необходимо сплотиться перед лицом угрозы, чтобы справиться с ней. Но борьба с пандемией не должна перерастать в борьбу с теми, кто инфицирован коронавирусом. Вызывает серьезную обеспокоенность развернувшаяся в социальных сетях антигуманная дискуссия по поводу тех людей, у которых обнаружен COVID-19. Безусловно, если заболевший человек нарушил принятые требования режима чрезвычайного положения, в том числе, карантинные, то он может понести за это ответственность. Однако это обстоятельство никак не оправдывает агрессивные призывы в социальных сетях, разжигающие ненависть в обществе. 30 марта 2020 года по телевизионным каналам и в социальных сетях демонстрировались персональные данные гражданки Республики Абхазия, у которой был обнаружен COVID-19, фотография ее заграничного паспорта стала достоянием всего общества. К сожалению, и второй случай заболевания также сопровождается подобной истерией. В социальных сетях распространяется видео из больничной палаты, где содержится больной. Подобные действия являются нарушением основополагающих прав этих граждан. Считаем важным обратить внимание на то, что предпринимаемые в условиях угрозы пандемии защитные меры, ни в коем случае не должны приводить к нарушению основополагающего принципа – уважения человеческого достоинства. Согласно статье 14 Конституции Республики Абхазия, каждому человеку гарантировано право на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства. Абхазское законодательство также предусмотрело меры ответственности за нарушения прав человека в сфере частной жизни. Так, статья 132 Уголовного кодекса РА запрещает сбор и распространение сведений о частной жизни лица без его согласия, предусматривая наказание за неисполнение закона в виде штрафа в размере от двадцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет. Напоминаем, что в соответствии со статьей 20 Закона Республики Абхазия «О здравоохранении», врачи и другие медицинские и фармацевтические работники обязаны сохранять в тайне ставшие им известными при исполнении профессиональных обязанностей сведения о болезнях, за исключением случаев, когда необходимо предотвратить распространение инфекционных заболеваний, либо когда выдачи этих сведений обоснованно требуют органы уголовного преследования. В связи с вышесказанным, призываем власти Республики Абхазия активнее информировать население по всем вопросам, касающимся ограничений прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения, а также строго пресекать нарушение прав человека, в первую очередь, со стороны представителей государственных органов. Призываем государственные органы, государственные и частные СМИ, а также всех жителей Абхазии соблюдать законодательство и не допускать нарушений прав человека. Согласно статье 4 Закона «О средствах массовой информации», не допускается использование СМИ для разглашения сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну, разжигание национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни. Призываем Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, как орган, осуществляющий надзор за исполнением законов, пристально следить за соблюдением прав человека и законности в условиях режима чрезвычайного положения. Обращаемся к депутатам Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и другим субъектам законодательной инициативы с просьбой начать работу над законодательством о защите персональных данных в Республике Абхазия, а также эффективных мер ответственности за их противоправное распространение. Нам следует понять, что все мы находимся в равных условиях перед новым вызовом. Поэтому нужно помнить, что в такое сложное для всех время каждый из нас нуждается в поддержке и понимании. Аппарат Уполномоченного по правам человека обращается ко всем гражданам и жителям Абхазии с просьбой проявить уважение и заботу друг о друге!»