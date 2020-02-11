«Аруаа» поддержит Адгура Ардзинба на предстоящих выборах Президента

Председателем РОО ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» избран Тимур Гулия.



Сухум. 18 февраля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Состоялся VIII съезд Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа».



Открывая мероприятие, председатель РОО Илья Гуния отметил: «Аруаа» никогда не устранялась от участия в общественной жизни страны, мы ставили задачу отстаивания национальных интересов и социальных прав ветеранов. К сожалению, не все получалось, было допущено много ошибок, но мы старались быть искренними. «Аруаа» должна принадлежать особая роль в общественной жизни страны, наша деятельность не должна строиться в угоду тем или иным политическим силам, интересы которых могут меняться. Необходимо навести правопорядок в стране, реформировать политическую систему путем перераспределения полномочий между ветвями власти – об этом говорит почти каждый кандидат в президенты, но заняв кресло, сразу об этом забывает. Нужны реформы, чтобы облегчить положение предпринимателей, создать гарантии защиты инвестиций и малого бизнеса. Нынешняя налоговая система носит явно однобокий характер. Кто бы ни пришел к власти, перед ним будет стоять эта повестка дня, и если отложить ее выполнение в «долгий ящик», повторение потрясений будет неизбежно».



На съезде был избран новый глава общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» - Тимур Гулия. За его кандидатуру делегаты съезда проголосовали единогласно.



Вновь избранный председатель поблагодарил за оказанное доверие: «Это серьезная ответственность, только совместными усилиями мы сможем претворить в жизнь те цели и задачи, которые перед собой поставили».



Также, делегаты съезда единогласно проголосовали за поддержку кандидатуры Адгура Арзинба на предстоящих выборах главы государства.



При этом, Адгур Ардзинба подчеркнул: «Попытки объединить народ через объединение нескольких политиков безуспешны, мы это уже проходили. Нужно объединять простых людей, и надо начинать с ветеранов, потому что их разделили политики в своих собственных интересах. Эту черту мы должны перейти, не преодолев ее, мы не сможем двигаться вперед. Сейчас новое время бросает новый вызов, на который мы сможем ответить только единством всего многонационального народа Абхазии. В своей работе мы, новое поколение, не подведем вас, ветеранов».



На съезде была принята Резолюция:



«1. Съезд «Аруаа» считает, что события, имевшие место в г. Сухум 9 января, и, в особенности, 12 января 2020 года, когда под давлением оппозиции Президент РА Рауль Хаджимба был вынужден подать в отставку, стали незаконным актом свержения главы государства, что является грубейшим попранием Конституции Республики Абхазия.



2. Съезд «Аруаа» считает, что решение Кассационной коллегии Верховного суда об отмене решения ЦИК от 9 сентября 2019 года является политическим, а не правовым решением, принятым под воздействием событий, связанных с захватом комплекса правительственных зданий Республики Абхазия в январе 2020 года.



3. В то же время, в связи с решением ЦИК от 13 января 2020 года о назначении новых выборов Президента Абхазии, призываем всех граждан Абхазии принять участие в выборах Президента страны, ради сохранения государства. Именно сохранение государства, ради которого отдали жизни тысячи наших братьев и сестер, делает нас ответственными за судьбу страны и народа, и только это заставляет нас не призывать к бойкоту выборов.



4. Выборы должны пройти в цивилизованных рамках, без обливания грязью своих оппонентов, в соответствии с Законом о выборах. Мы с уважением относимся к мнению оппонентов, мы выступаем за диалог всех политических сил страны, выступаем против каких-либо новых переговоров с Грузией, кроме уже существующих, пока независимость Абхазии не будет признана восточным соседом. Ради гражданского согласия мы готовы обсудить идею создания единой ветеранской организации, которая будет стоять на страже государственности и выше внутриполитических схваток».