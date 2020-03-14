«Аруаа» обеспокоена участием официального лица ПП «Амцахара» в составе вооруженной группы лиц, стрелявшей по сотрудникам милиции

Заявление Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа».







Сухум. 19 марта. Апсныпресс. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность в связи с происшествием, в ходе которого была обстреляна машина сотрудников милиции и был задержан руководитель сухумского отделения политической партии «Амцахара», член политсовета партии «Амцахара» Мизан Зухба.







«В ситуации, когда страна пребывает в сложном предвыборном политическом процессе, вызывает недоумение факт нахождения в непосредственной близости от места проживания кандидатов на пост президента Республики Абхазия одного из лидеров партии «Амцахара» в группе с вооруженными людьми, открывшими огонь по сотрудникам правоохранительных органов.







Согласно официальным сводкам Министерства внутренних дел, 16 марта около двух часов ночи сотрудники уголовного розыска предприняли попытку остановить за превышение скорости автомобиль марки Toyota Noah без государственных номерных знаков. В результате преследования данного автомобиля нарушители обстреляли автомобиль сотрудников милиции и скрылись с места происшествия. Автомобиль Toyota Noah был обнаружен сожженным в селе Каман. По информации МВД, машина была угнана 12 марта у жителя г. Сухум.







Пересев на автомобиль марки Mazda-6 без номерных знаков, преследуемые лица пытались покинуть территорию Сухумского района. Благодаря профессиональным действиям сотрудников правоохранительных органов данные лица были задержаны при их попытке скрыться, избавившись от оружия и бросив машину в одном из тупиков села Яштуха.







Сотрудниками правоохранительных органов было изъято следующее оружие: автоматы системы «Калашников» калибра 5.45 миллиметров и 7.62 миллиметра, средства для бесшумной стрельбы, патроны к ним в количестве 82 единиц, пистолет «Викинг» калибра 9.19 миллиметров и 16 патронов к нему, а также РГД-5 с запалом.







Вызывает серьезную обеспокоенность нахождение политика, принимавшего активное участие в общественно-политической деятельности в качестве официального лица политической партии, в составе вооруженной группы лиц, которая открыла огонь по сотрудникам милиции, сожгла угнанный автомобиль, а также пыталась замаскировать имеющееся при себе оружие. Считаем общественно значимым выяснение всех обстоятельств, причин и мотивов данного происшествия в максимально короткие сроки.







Обращаемся к руководству Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности провести качественное и оперативное расследование имевшего место инцидента и довести до сведения общественности результаты расследования. Со своей стороны, мы продолжим тщательно следить за развитием ситуации в связи с данным происшествием», - говорится в заявлении ветеранов.