«Аруаа»: «Амцахара» предпринимает попытки изменить состав участковых избирательных комиссий и ввести в них своих представителей

РОО «Аруаа» распространила заявление.







Сухум. 20 марта. Апсныпресс. Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа» распространила заявление, в котором выражается обеспокоенность действиями политической партии «Амцахара».







В заявлении, в частности, говорится:







«Мы находимся накануне важного исторического события – выборов Президента Республики Абхазия. От того, как пройдут эти выборы во многом зависит не только имидж нашей страны, но и ее дальнейшее будущее. Всем известно, что это повторные выборы и для нашей страны важно, чтобы после всего, что произошло за последние месяцы, они прошли в спокойной обстановке, без нарушений. Для нас всех важно, чтобы результаты этих выборов не вызывали сомнений не только у кандидатов в Президенты и их сторонников, но и у мирового сообщества.







Поэтому нас, ветеранов войны, очень беспокоят действия партии «Амцахара», поддерживающей кандидата Аслана Бжания. Нам стало известно, что за три дня до выборов этой партией предпринимаются попытки изменить состав участковых избирательных комиссий и ввести в них своих представителей. Делается это в одностороннем порядке, без согласования с Центральной избирательной комиссией, политическими партиями и общественными движениями страны, без учета интересов всех участников выборного процесса, вопреки принципам равенства и справедливости, заложенным в Законе о выборах.







Ветераны войны «Аруаа» разделяют обеспокоенность избирателей и считают, что действия партии «Амцахара» носят провокационный характер, направленный на дестабилизацию и без того сложной общественно-политической ситуации в стране и могут привести к гражданскому противостоянию, а следовательно, к срыву выборов, что бесспорно негативным образом скажется на имидже страны.







Должны обратить внимание, что Закон о выборах не предполагает формирование окружных и участковых избирательных комиссий по политическому принципу. Поэтому, требование партии «Амцахара» о введение в состав участковых комиссий своих представителей считаем необоснованным и незаконным и настаиваем на том, чтобы состав участковых избирательных комиссий оставался таким же, как и на прошлых выборах. В ином случае мы будем требовать, чтобы в состав избирательных комиссий были введены представители всех партий и движений.







Призываем членов Центральной избирательной комиссии принять решение, которое будет соответствовать принципам справедливости и равенства всех кандидатов, участвующих в выборном процессе».