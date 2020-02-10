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Артиллеристы ЮВО поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии

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12:38, 10 Февраля 2020
Артиллеристы ЮВО поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град». 

Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Абхазии артиллеристы российской военной базы Южного военного округа поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В рамках тактико-специального учения на горном полигоне Цабал военнослужащие, применив портативные радиолокационные станции (РЛС) «Соболятник», осуществили разведку и обнаружение больших и малых целей на расстоянии десятков километров для дальнейшего их поражения из артиллерийских орудий. 

Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению около 20 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций, благодаря многометровому кабелю «Соболятника», соединяющему монитор с антенной. Отдаленность минимизирует возможность поражения военнослужащего в случае попытки противника уничтожить станцию. 

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град». 


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