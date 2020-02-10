12:54, 10 Февраля 2020
12:38, 10 Февраля 2020 31
12:36, 10 Февраля 2020 32
12:29, 10 Февраля 2020 40
17:15, 7 Февраля 2020 613
14:50, 7 Февраля 2020 732
13:49, 7 Февраля 2020 486
13:20, 7 Февраля 2020 650
13:13, 7 Февраля 2020 549
16:46, 6 Февраля 2020 819
16:17, 6 Февраля 2020 620
16:05, 6 Февраля 2020 688
15:42, 6 Февраля 2020 678
15:31, 6 Февраля 2020 612
15:20, 6 Февраля 2020 944
14:59, 6 Февраля 2020 626
12:55, 6 Февраля 2020 402
12:24, 6 Февраля 2020 645
12:18, 6 Февраля 2020 675
12:06, 6 Февраля 2020 529
15:25, 5 Февраля 2020 1174
14:51, 5 Февраля 2020 770
13:41, 5 Февраля 2020 593
12:56, 5 Февраля 2020 691
12:10, 5 Февраля 2020 568
Популярное
04.02.2020 1768
04.02.2020 1540
03.02.2020 1094
04.02.2020 988
06.02.2020 946
Артиллеристы ЮВО поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств на учении в горах Абхазии
31
12:38, 10 Февраля 2020
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град».
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Абхазии артиллеристы российской военной базы Южного военного округа поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках тактико-специального учения на горном полигоне Цабал военнослужащие, применив портативные радиолокационные станции (РЛС) «Соболятник», осуществили разведку и обнаружение больших и малых целей на расстоянии десятков километров для дальнейшего их поражения из артиллерийских орудий.
Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению около 20 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций, благодаря многометровому кабелю «Соболятника», соединяющему монитор с антенной. Отдаленность минимизирует возможность поражения военнослужащего в случае попытки противника уничтожить станцию.
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град».
Сухум. 10 февраля. Апсныпресс. В Абхазии артиллеристы российской военной базы Южного военного округа поразили цели условного противника с использованием новейших цифровых технических средств. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках тактико-специального учения на горном полигоне Цабал военнослужащие, применив портативные радиолокационные станции (РЛС) «Соболятник», осуществили разведку и обнаружение больших и малых целей на расстоянии десятков километров для дальнейшего их поражения из артиллерийских орудий.
Также операторы РЛС отработали задачи по одновременному сопровождению около 20 целей условного противника, в том числе низколетящих беспилотных летательных аппаратов. Работа операторов осуществлялась из замаскированных позиций, благодаря многометровому кабелю «Соболятника», соединяющему монитор с антенной. Отдаленность минимизирует возможность поражения военнослужащего в случае попытки противника уничтожить станцию.
Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих соединения, было задействовано более 100 единиц техники и крупнокалиберных орудий, в том числе самоходные артиллерийские установки «Акация», 120-мм минометы и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град».
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.