Арда Ашуба о ратификации 20 статьи Конвенции ООН: закон нужно принять во благо народа

Общественная палата РА выступила за присоединение к Конвенции ООН.







Сухум. 10 марта. Апсныпресс. Аманда Касландзия. На расширенном заседании Общественной палаты Республики Абхазия, совместно с кандидатами в вице-президенты РА, обсудили вопрос принятия 20 статьи Конвенции ООН против коррупции.







Заместитель секретаря Общественной палаты РА Виталий Смыр отметил: «Вопрос касается нас всех. Люди, которые уже неделю голодают - это наши граждане. Если депутаты не примут все происходящее во внимание, это может плохо закончиться. Мы должны оставить митинги и сесть за стол переговоров, чтобы решить все острые вопросы».







При этом кандидат в вице-президенты Бадра Гумба выразил озабоченность состоянием здоровья граждан, которые объявили голодовку: «К сожалению, ни члены Общественной палаты, ни мы не можем повлиять на решение тех вопросов, которые они ставят, и в этой связи, будем надеяться, что депутаты Парламента примут решение, которое будет отвечать интересам нашего государства. Это очень важно. Люди пришли на площадь, чтобы решать не свои личные проблемы, а поставили вопросы общественного характера, и поэтому не реагировать мы не имеем права».







Гумба подчеркнул, что закон направлен и на соблюдение интересов граждан, на укрепление доверия власти со стороны общества: «Никто из нас не может точно сказать, насколько этот закон готов. Только правоприменительная практика покажет сильные и слабые его стороны. Этот закон необходимо не только принять, но и впоследствии, отслеживать принятие подзаконных актов, только так мы придем к тому, чтобы он работал. Важно понимать, что если не будет воли людей, которые соблюдают и контролируют исполнение закона, ничего не будет, закон останется лишь клочком бумаги на полках у чиновников».







Кандидат в вице-президенты Арда Ашуба также высказался за ратификацию закона: «Мы не должны допустить ошибок, особенно тех, которые невозможно потом исправить. Наше главное достояние – это граждане, наш язык и государство, поэтому если говорят, что закон необходим, значит нужно его принять, во благо народа».







Представитель инициативной группы, выступившей за присоединение к Конвенции ООН, Астамур Какалия напомнил, что люди на площади уже девятый день голодают и призвал Общественную палату и кандидатов в вице-президенты поддержать эту позицию и ратификацию закона.