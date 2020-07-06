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Анри Барциц провел совещание с руководителями ЗАГСов

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18:51, 13 Июля 2020
Анри Барциц провел совещание с руководителями ЗАГСов
По итогам совещания министр юстиции дал ряд поручений.

Сухум. 13 июля. Апсныпресс. Министр юстиции Республики Абхазия Анри Барциц провел первое совещание с заведующими органов ЗАГСа Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РА.

Как говорится в сообщении, Анри Барциц поблагодарил руководителей ЗАГСов за работу и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, отметив, что оказание правовой помощи в регистрации актов гражданского состояния является одним из значимых направлений деятельности Министерства. Другая, по его словам, важная задача Минюста – координация и контроль, а также соблюдение законодательства в этой сфере. «Существуют определенные коллизии и пробелы в Законе РА «Об актах гражданского состояния», которые необходимо устранить. В этом плане нужно рационально и эффективно использовать имеющиеся у вас опыт и знания, совместно выработать меры, направленные на устранение недостатков в организации работы и улучшении качества оказываемых услуг», - сказал министр.

Со своей стороны, руководители органов ЗАГСа рассказали о проблемах в работе.

По итогам совещания, министр дал ряд указаний отделу по контролю в сфере нотариата и органов ЗАГСа Минюста РА, поручил систематизировать проблемы и разработать предложения по их решению.

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