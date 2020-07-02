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Анри Барциц назначен министром юстиции Абхазии

42
15:00, 6 Июля 2020
Анри Барциц назначен министром юстиции Абхазии
Соответствующий Указ подписал Президент Аслан Бжания.

Сухум. 6 июля. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Барциц Анри Львовича министром юстиции Республики Абхазия.

(АП): Барциц Анри Львович - родился 6 ноября 1990 года в г. Гудаута Абхазской АССР.

В 2007 году закончил экстерном СШ №6 г. Сухум.

2007 – 2012 - обучение в Московском государственном юридическом университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «Юриспруденция».

2012 – 2015 - обучение в аспирантуре на кафедре конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 28 июня 2017 г. - присуждение ученой степени кандидата юридических наук.

2013 – 2014 - командированный юрисконсульт правового отдела Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства образования и науки РФ.

2014г. по настоящее время - преподаватель и старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2017 – 2019 - заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

С 2018 года - участник различных научных грантовых проектов. Опубликовано 20 авторских и соавторских научных статей. . Соавтор учебного пособия для бакалавров и учебного пособия для магистров.

Женат. Отец двоих детей.

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